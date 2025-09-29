Logo

Зашто је Вукановић пријавио Листу за правду и ред за изборе?

29.09.2025

17:59

Коментари:

1
Зашто је Вукановић пријавио Листу за правду и ред за изборе?
Фото: АТВ

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић посљедњих мјесеци даје подршку СДС-овом кандидату на пријевременим изборима. Данас је Централној изборној комисији предао кандидатуру Листе за правду и ред.

Вукановић је објаснио свој потез. Он поручује да ће Листа за правду и ред бити резервна опција за опозицију ако се десе проблеми СДС-у као што су их имали прије двије године због блокираних рачуна.

Рекао је да је СДС јуче изашао с именом кандидата, али да је он био за опцију да се сачека да прво СНСД изађе са својим кандидатом.

"Ми никад ни на који начин нисмо разговарали или условљавали ко треба бити кандидат опозиције. Мислили смо да није вријеме да ми из опозиције излазимо с кандидатом и да прво требамо сјести и разговарати. Што се тиче кандидатуре Бранка Блануше, он има кристално чисту биографију. Има велики број радова, нема афера иза себе и мислим да је лако грађанима одлучити. Мислим да би година дана његовог мандата била добра подлога за промјене у Републици Српској и да се доведе у питање легитимитет ове владе", рекао је.

Подијели:

Тагови:

Небојша Вукановић

ЦИК БиХ

kandidatura

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

ЦИК БиХ: Пријаву за учешће на изборима поднијело пет политичких странака

1 ч

0
Бањац: Подржаћемо предсједничког кандидата СНСД-а

Република Српска

Бањац: Подржаћемо предсједничког кандидата СНСД-а

2 ч

0
Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима

Република Српска

И даље тврдимо да је ово обрачун са ПДП-ом: Зашто су прваци утихнули?

3 ч

2
Сазнајемо: Демосови кадрови преузимају двије функције при Влади

Република Српска

Сазнајемо: Демосови кадрови преузимају двије функције при Влади

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 29.09.2025.

18

50

Тежак удес на путу Требиње - Никшић, саобраћај обустављен

18

46

Борис Кнежевић у Београду са помоћником министра финансија Србије

18

34

Ово је један од ухапшених из Србије: На снимку из Париза баца свињску главу испред џамије

18

23

Нетањаху стигао у Бијелу кућу, Трамп увјерен у постизање мировног споразума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner