Зашто је Вукановић пријавио Листу за правду и ред за изборе?

29.09.2025
17:59
Коментари:1
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић посљедњих мјесеци даје подршку СДС-овом кандидату на пријевременим изборима. Данас је Централној изборној комисији предао кандидатуру Листе за правду и ред.
Вукановић је објаснио свој потез. Он поручује да ће Листа за правду и ред бити резервна опција за опозицију ако се десе проблеми СДС-у као што су их имали прије двије године због блокираних рачуна.
Рекао је да је СДС јуче изашао с именом кандидата, али да је он био за опцију да се сачека да прво СНСД изађе са својим кандидатом.
"Ми никад ни на који начин нисмо разговарали или условљавали ко треба бити кандидат опозиције. Мислили смо да није вријеме да ми из опозиције излазимо с кандидатом и да прво требамо сјести и разговарати. Што се тиче кандидатуре Бранка Блануше, он има кристално чисту биографију. Има велики број радова, нема афера иза себе и мислим да је лако грађанима одлучити. Мислим да би година дана његовог мандата била добра подлога за промјене у Републици Српској и да се доведе у питање легитимитет ове владе", рекао је.
