Logo

Бањац: Подржаћемо предсједничког кандидата СНСД-а

Извор:

СРНА

29.09.2025

16:07

Коментари:

0
Бањац: Подржаћемо предсједничког кандидата СНСД-а

Предсједник НПС-а Дарко Бањац изјавио је да ће ова странка, заједно са ДНС-ом, подржати кандидата СНСД-а за предсједника Републике Српске на предстојећим пријевременим изборима.

Бањац је истакао да сада треба одржати апсолутно јединство партнера у владајућој коалицији.

- Дакле, ми нећемо бити ти који ће бити ван тога и ићи ћемо у правцу подршке кандидату СНСД-а јер је сада потребно остварити јединство - рекао је Бањац.

Бањац сматра да је жалосно што у Републици Српској није остварено апсолутно јединство свих политичких фактора у борби против нелегалног Кристијана Шмита, појединих страних амбасада и свих који подржавају неправедни политички процес против предсједника Српске Милорада Додика.

Он је напоменуо да је претходни став НПС-а и ДНС-а био да не треба излазити и нудити кандидате за изборе за предсједника које је расписала Централна изборна комисија БиХ.

- Међутим, пошто о томе није остварено јединство свих политичких фактора у Републици Српској, а СДС је јуче истакао свог кандидата, наравно да ћемо послије пријаве најјаче партије у Српској покушати да се оствари апсолутно јединство коалиционих партнера - каже Бањац за Срну.

Главни одбор СНСД-а донио је једногласну одлуку на данашњој сједници у Бањалуци о изласку ове странке на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да ће та странка име кандидата за предсједника Републике Српске саопштити након консултација са коалиционим партнерима.

Подијели:

Тагови:

Дарко Бањац

prijevremeni izbori

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима

Република Српска

И даље тврдимо да је ово обрачун са ПДП-ом: Зашто су прваци утихнули?

38 мин

0
Сазнајемо: Демосови кадрови преузимају двије функције при Влади

Република Српска

Сазнајемо: Демосови кадрови преузимају двије функције при Влади

54 мин

0
АТВ сазнаје: Станивуковић на челу покрета, Радојичић тражио да буде први на компензацији

Република Српска

АТВ сазнаје: Станивуковић на челу покрета, Радојичић тражио да буде први на компензацији

56 мин

0
Амиџић поручио опозицији: Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Српске

Република Српска

Амиџић поручио опозицији: Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Српске

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Објављена фотографија Небојше Павковића са ВМА: Погледајте како генерал изгледа

16

30

Застрашујући снимак, погинуо планинар: Покушао да направи слике, па трагично изгубио живот

16

19

Додон: Изборни резултати не одржавају вољу грађана

16

08

БИА на ногама, у великој акцији ухапшено 11 због шпијунаже

16

07

Бањац: Подржаћемо предсједничког кандидата СНСД-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner