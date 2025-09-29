Бањац: Подржаћемо предсједничког кандидата СНСД-а

Извор:
Предсједник НПС-а Дарко Бањац изјавио је да ће ова странка, заједно са ДНС-ом, подржати кандидата СНСД-а за предсједника Републике Српске на предстојећим пријевременим изборима.
Бањац је истакао да сада треба одржати апсолутно јединство партнера у владајућој коалицији.
- Дакле, ми нећемо бити ти који ће бити ван тога и ићи ћемо у правцу подршке кандидату СНСД-а јер је сада потребно остварити јединство - рекао је Бањац.
Бањац сматра да је жалосно што у Републици Српској није остварено апсолутно јединство свих политичких фактора у борби против нелегалног Кристијана Шмита, појединих страних амбасада и свих који подржавају неправедни политички процес против предсједника Српске Милорада Додика.
Он је напоменуо да је претходни став НПС-а и ДНС-а био да не треба излазити и нудити кандидате за изборе за предсједника које је расписала Централна изборна комисија БиХ.
- Међутим, пошто о томе није остварено јединство свих политичких фактора у Републици Српској, а СДС је јуче истакао свог кандидата, наравно да ћемо послије пријаве најјаче партије у Српској покушати да се оствари апсолутно јединство коалиционих партнера - каже Бањац за Срну.
Главни одбор СНСД-а донио је једногласну одлуку на данашњој сједници у Бањалуци о изласку ове странке на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да ће та странка име кандидата за предсједника Републике Српске саопштити након консултација са коалиционим партнерима.
