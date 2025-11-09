Logo
Зашто се на телефону приказује пун сигнал иако интернет веза једва ради?

Б92

09.11.2025

09:29

Фото: Pixabay / lukgehr

Према извјештају портала Android Authority, Андроид телефони често намјерно приказују јачи сигнал него што он заправо јесте.

У коду Андроид система постоји опција названа KEY_INFLATE_SIGNAL_STRENGTH_BOOL, која омогућава да се кориснику прикаже додатна “цртица” сигнала. Ова функција постоји још од 2017. године, када је Гугл прешао са четири на пет цртица за приказ јачине сигнала.

Из компаније Гугл поручују да већина мобилних оператера захтијева активирање ове опције, и да није у питању превара, већ покушај да се спријечи ситуација у којој корисник види “нула цртица”, иако и даље има минималну везу, што може бити кључно у хитним случајевима.

Ипак, ова козметичка промјена значи да пуне цртице не гарантују добру конекцију. У пракси, сигнал може да буде слаб иако индикатор изгледа савршено.

За оне који желе тачније информације, право стање везе може се провјерити у подешавањима телефона, одласком у Settings > About phone > SIM status, гдје се види јачина сигнала изражена у децибелима (дБм). Вриједности око -65 дБм значе одличан сигнал, док оне испод -110 дБм указују на лошу везу.

Android

интернет

Коментари (0)
