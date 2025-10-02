Родитељи на ногама: Дјецу више нећемо слати у школу

Извор:
Ученици у Вараждинским Топлицама од четвртка до даљњега неће похађати наставу, саопштила је представница родитеља наводећи као разлог дуготрајно нарушавање сигурности и добробити дјеце.
У писму представнице родитеља ученика 4.б разреда Барбаре Новак Краинц истиче се да су им подршку пружили и родитељи ученика 4.а разреда, чија дјеца такође неће присуствовати настави.
Краинц наглашава да већ три године родитељи упозоравају надлежне институције и школу на понашање једне мајке и њезине кћери, а ради се о пријетњама учитељици, директорки и другим родитељима и подношењу пријава против учитељице и школе, које су одбачене.
"Проблеми су почели када је прије три године та мајка оптужила учитељицу за физички напад на дијете, које је тада пребачено у тадашњи 1.б, док је страни језик наставило похађати у разреду, који води иста учитељица. Родитељи су већ тада изразили бојазан да би ситуација могла ескалирати, што се и догодило", стоји у писму.
Наводи се да је у протеклом периоду разред био подвргнут низу инспекција, контрола и провјера како би се доказало да учитељица ради свој посао у складу с прописима, а сви родитељи 4.б разреда свједоче о доброј сарадњи с учитељицом, с којом се дјеца осјећају сигурно.
Ситуација је ескалирала прије двије седмице када је, након што су дјеца пријавила кориштење недопуштених помагала на испиту, дјевојчица побјегла из школе, а мајка оптужила учитељицу да је дјевојчицу повлачила за косу и викала на њу иако су дјеца свједочила да се ништа слично није догодило.
"О свим проблемима смо контактирали Министарство знаности, образовања и младих, Агенцију за одгој и образовање, правобранитељка за дјецу РХ", стоји у писму.
Директорка Школе Горанка Штефанић потврдила је да родитељи данас нису послали дјецу на наставу и поновила како се ради о случају из 2023. године у који су укључени све институције.
"Морамо видјети на који начин ријешити ту ситуацију да буде на добробит све дјеце", рекла је Штефанић.
Родитељи траже хитну и координирану реакцију свих надлежних институција, заштиту права и сигурности дјеце и запосленика школе, провјеру досадашњег поступања школе и стручних служби и подузимање мјера према родитељу чије понашање континуирано угрожава рад школе, запослених и дјецу.
Ако се у разумном року не подузму учинковите мјере, родитељи ученика најављују обраћање јавности, пише дневник.хр.
