ПДП користи трептаче? Снимак кружи мрежама

02.10.2025

13:27

ПДП користи трептаче? Снимак кружи мрежама
Фото: X

Друштвеним мрежама кружи снимак у чијем опису је наведено да функционери ПДП долазе на страначки састанак у возилима на којима се налазе трептачи.

"Дакле, бахатост и злоупотреба", наводи се опису видеа.

Трептачи, иначе, представљају свјетлосну сигнализацију чије је коришћење противзаконито уколико се не ради о возилима под пратњом.

Према Закону о саобраћају, возилима под пратњом подразумијевају се возила којима је додијељена пратња полиције или војне полиције, са моторним возилима опремљеним уређајима за давање посебних звучних сигнала и свјетлосних знакова црвене и плаве боје, и то за вријеме док се ти знакови дају.

ПДП

treptači

