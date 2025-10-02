ПДП користи трептаче? Снимак кружи мрежама

Извор:
АТВ
02.10.2025
13:27
Коментари:0
Друштвеним мрежама кружи снимак у чијем опису је наведено да функционери ПДП долазе на страначки састанак у возилима на којима се налазе трептачи.
"Дакле, бахатост и злоупотреба", наводи се опису видеа.
На снимку који је објављен на друштвеним мрежама се јасно види да функционери ПДП долазе на страначки састанак у возилима на којима се налазе “ТРЕПТАЧИ”, тачније свјетлосна сигнализација која није дозвољена да се употребљава на овакав начин.— Саша Шарчевић (@saarcevic2901) October 2, 2025
Дакле, бахатост и злоупотреба. pic.twitter.com/B0Osq2gp3b
Трептачи, иначе, представљају свјетлосну сигнализацију чије је коришћење противзаконито уколико се не ради о возилима под пратњом.
Према Закону о саобраћају, возилима под пратњом подразумијевају се возила којима је додијељена пратња полиције или војне полиције, са моторним возилима опремљеним уређајима за давање посебних звучних сигнала и свјетлосних знакова црвене и плаве боје, и то за вријеме док се ти знакови дају.
Најновије
Најчитаније
13
56
13
52
13
51
13
50
13
48
Тренутно на програму