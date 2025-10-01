''Еко топлана'': Сезона гријања у Бањалуци почиње кад се испуне услови

01.10.2025
13:37
Коментари:0
Испорука топлотне енергије почеће када се за то испуне метеоролошки и технички услови, неопходни за пуштање система у погон, речено је из "Еко топлана" Бањалука.
Како наводе, све је спремно за предстојећу гријну сезону, међутим, због повећаног обима ванредних радова, санација дистрибутивне мреже још увијек је у току.
Према одлуци о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије, сезона гријања званично почиње 15. октобра.
"Еко топлане'" тренутно обављају функционалне пробе система даљинског гријања које се одвијају у хладно-динамичком режиму и подразумијевају провјеру топлотних извора, дистрибутивне мреже, као и топлотних подстаница те не подразумијевају почетак испоруке топлотне енергије", истакли су из овог предузећа, преносе Независне.
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму