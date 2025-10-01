Logo

''Еко топлана'': Сезона гријања у Бањалуци почиње кад се испуне услови

01.10.2025

13:37

''Еко топлана'': Сезона гријања у Бањалуци почиње кад се испуне услови
Фото: АТВ

Испорука топлотне енергије почеће када се за то испуне метеоролошки и технички услови, неопходни за пуштање система у погон, речено је из "Еко топлана" Бањалука.

Како наводе, све је спремно за предстојећу гријну сезону, међутим, због повећаног обима ванредних радова, санација дистрибутивне мреже још увијек је у току.

Према одлуци о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије, сезона гријања званично почиње 15. октобра.

"Еко топлане'" тренутно обављају функционалне пробе система даљинског гријања које се одвијају у хладно-динамичком режиму и подразумијевају провјеру топлотних извора, дистрибутивне мреже, као и топлотних подстаница те не подразумијевају почетак испоруке топлотне енергије", истакли су из овог предузећа, преносе Независне.

Тагови:

Eko toplana

grijanje

