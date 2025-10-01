Џаба чувар, кад и олуке уништише! Станари у бањалучкој улици ставили упозорења

Извор:
БЛ портал
01.10.2025
10:07
Коментари:0
Забрањено уништавање и шутирање олука, порука је на једном, и то у самом центру Бањалуке. Како откривају станари у Гајевој улици, на овакав натпис, колико год бизарно звучао, једноставно су били приморани.
Олук јесте видно оштећен, а станари додају да би било дивно кад би им само то био проблем.
“Како од ове улице направише шеталиште, ми се од аута одбранити не можемо. Апсурдно, али овдје се паркира како ко стигне”, прича Бранка за БЛ портал.
Додаје да су управо због тога били приморани да ставе натписе на један од улаза у зграду.
“Молимо возаче мотора и аута да не паркирају испред зграде и улаза у зграду”, написао је управни одбор ЗЕВ-а у Гајевој улици, али не крију да мало ко то и прочита.
Иначе, Гајева улица у самом центру града прије више од годину дана претворена је у шеталиште, али станари и доставна возила и даље имају дозволу за паркирање и пролаз аутомобилима.
Због чињенице да се њоме возикао и ко је требао и ко није и да су због тога плоче на шеталиште увелико оштећене, а неке су и мијењане, у Гајевој је недавно освануо и чувар. Судећи према причи станара за БЛ портал, ни то не помаже.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму