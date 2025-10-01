Октоберфест затворен због пријетње бомбом

Извор:
Телеграф
01.10.2025
10:00
Коментари:0
Због експлозије и пуцњаве у Минхену, власти су одлучиле да данас затворе Октоберфест.
"Тренутно истражујемо све могућности. Испитују се могуће везе са другим локацијама у Минхену, укључујући и Терезиенвизе. Због тога се отварање Октоберфеста одлаже", саопштено је из полиције.
Подсјетимо, једна особа је убијена, а друга рањена у пуцњави и експлозијама у сјеверном Минхену, гдје је од раних јутарњих сати у току велика полицијска и ватрогасна операција, саопштила је локална полиција.
Инцидент се догодио у Улици Лерхенауер, а на мјесту догађаја су специјалне јединице и стручњаци за деактивирање бомби.
Пронађено је тијело мушкарца. Према писању Билда, мушкарац је вјероватно поставио експлозив у кућу својих родитеља, запалио је, а затим себи одузео живот.
Наводно је он претходно виђен како носи ранац. Полиција се плаши да би могао да крије још једну бомбу коју је негдје поставио.
Још једна особа се води као нестала и не сматра се да представља пријетњу. Језеро је удаљено око пет минута вожње од куће у којој се догодила експлозија.
Најмање једна особа је такође пронађена са простријелним ранама.
Полиција је блокирала велико подручје и позвала становнике и возаче да избјегавају то подручје.
Свједоци наводе да се огроман облак дима види са велике удаљености, док су околности напада још увијек нејасне.
