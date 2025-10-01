Logo

Полиција зауставила ауто, али нису имали коме да напишу казну

Б92

01.10.2025

09:39

Аутомобил волан ручна кочница
Фото: Mike Bird/Pexels

Полиција у Калифорнији недавно је искусила све чари модерног доба - зауставили су ауто, али нису имали коме да напишу казну.

"Током акције спровођења закона о вожњи под дејством алкохола, наши полицајци примијетили су нешто неуобичајено: аутономно возило је направило недозвољено полукружно окретање испред њих", написала је полиција Сан Бруна у објави на друштвеним мрежама.

Полицајци су зауставили Ваyмо роботакси марке Јагуар И-Паце, и контактирали компанију да их обавијесте о овом инциденту.

Свијет

Ураган срушио пет кућа у океан

"Пошто није било људског возача, прекршајни налог није могао да се изда (немамо рубрику за 'робота'). Надамо се да ће поновно програмирање спријечити недозвољена скретања", додали су из полиције.

Овога пута роботакси је прошао некажњено, али су из полиције објаснили да је "у току израда законског оквира који ће омогућити да се компанијама издају казне".

