Беби Дол промијенила име: ''Желим да започнем нови живот''

Беби Дол је промијенила име у Дана Тодоровић како би започела нови живот.
Пјевачица се повукла из јавности протеклих година, а недавно је снимљена како пјева у Кнез Михаиловој улици.
Беби Дол је, наиме, пришла дјевојци која је пјевала у Кнез Михаиловој, и њих двије су заједно извеле пјесму "Dancing queen" од групе АББА.
Овај тренутак је дјевојка која је пјевала подијелила на свом ТикТок налогу.
“Легендарна Беби Дол спонтано запјевала са мном у Кнез Михаиловој улици. Хвала Беби”, написала је она.
Беби је том приликом носила леопард сукњу и чизме. Од посљедњег појављивања се није пуно промијенила, а сада носи фризуру са шишкама.
Подсјетимо, Беби Дол је рођена као Драгана Шарић, а од недавно се зове Дана Тодоровић.
“Једноставно одлучила сам да се више не зовем Драгана Шарић јер ми је то досадило, али и због тога што желим да започнем нови живот. Промијенила сам име у Дана Тодоровић. Морам да објасним због чега. Дана је моје црквено име, а Тодоровић сам узела од супруга. Много ми се свиђа како ми стоји и вољела бих да ме људи убудуће зову тако”, рекла је пјевачица једном приликом за медије.
