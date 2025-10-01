Logo

Беби Дол промијенила име: ''Желим да започнем нови живот''

01.10.2025

09:27

Беби Дол промијенила име: ''Желим да започнем нови живот''

Беби Дол је промијенила име у Дана Тодоровић како би започела нови живот.

Пјевачица се повукла из јавности протеклих година, а недавно је снимљена како пјева у Кнез Михаиловој улици.

Беби Дол је, наиме, пришла дјевојци која је пјевала у Кнез Михаиловој, и њих двије су заједно извеле пјесму "Dancing queen" од групе АББА.

Остаци брода пронађени у Хрватској

Наука и технологија

Научници изненађени открићем у Хрватској: Ту је 2.000 година

Овај тренутак је дјевојка која је пјевала подијелила на свом ТикТок налогу.

“Легендарна Беби Дол спонтано запјевала са мном у Кнез Михаиловој улици. Хвала Беби”, написала је она.

Беби је том приликом носила леопард сукњу и чизме. Од посљедњег појављивања се није пуно промијенила, а сада носи фризуру са шишкама.

Подсјетимо, Беби Дол је рођена као Драгана Шарић, а од недавно се зове Дана Тодоровић.

илу-полиција-њемачка-28092025

Свијет

Детаљи хаоса у Минхену: Минирао породичну кућу, па је запалио

“Једноставно одлучила сам да се више не зовем Драгана Шарић јер ми је то досадило, али и због тога што желим да започнем нови живот. Промијенила сам име у Дана Тодоровић. Морам да објасним због чега. Дана је моје црквено име, а Тодоровић сам узела од супруга. Много ми се свиђа како ми стоји и вољела бих да ме људи убудуће зову тако”, рекла је пјевачица једном приликом за медије.

@katarinasavic_official #dancingqueen #streetmusic #streetmusician #bebidol #specialmoments ♬ original sound - Katarina Savić

