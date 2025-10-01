Ураган срушио пет кућа у океан

Извор:
Танјуг
01.10.2025
09:34
Коментари:0
Пет ненасељених кућа на Аутер Бенксу у Сјеверној Каролини срушило се у океан под налетом таласа изазваних ураганима Умберто и Имелда, саопштила је данас Национална служба.
Куће, подупрте стубовима, клатиле су се прије него што су се срушиле у море, а обала је била затрпана крхотинама и намјештјем, пренео је АП.
Није било повријеђених, а надлежна служба је упозорила да су могућа даља урушавања и позвала је посјетиоце да избјегавају угрожена подручја.
Аутер Бенкс Северне Каролине су ниска баријерна острва подложна ерозији и олујама, истичу медији.
Од 2020. године 17 приватних кућа се срушило у океан.
