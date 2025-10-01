Logo

Ураган срушио пет кућа у океан

Ураган срушио пет кућа у океан
Пет ненасељених кућа на Аутер Бенксу у Сјеверној Каролини срушило се у океан под налетом таласа изазваних ураганима Умберто и Имелда, саопштила је данас Национална служба.

Куће, подупрте стубовима, клатиле су се прије него што су се срушиле у море, а обала је била затрпана крхотинама и намјештјем, пренео је АП.

bebi dol

Сцена

Беби Дол промијенила име: ''Желим да започнем нови живот''

Није било повријеђених, а надлежна служба је упозорила да су могућа даља урушавања и позвала је посјетиоце да избјегавају угрожена подручја.

Аутер Бенкс Северне Каролине су ниска баријерна острва подложна ерозији и олујама, истичу медији.

Од 2020. године 17 приватних кућа се срушило у океан.

