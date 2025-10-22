Пуцњава у загребачком насељу, полиција трага за нападачем

Извор:
Индекс
22.10.2025
11:14
Коментари:0
У загребачком насељу Средишће, у Стонској улици преко пута Музеја савремене умјетности, данас се догодила пуцњава. Према првим информацијама, нападач је након инцидента побјегао са мјеста догађаја.
Екипе за хитне интервенције су на лицу места, а полиција обезбеђује цело подручје.
У току је интензивна потрага за починиоцем, за кога се вјерује да се склонио у један од оближњих улаза.
(индекс)
Србија
22 мин0
Економија
26 мин0
Друштво
30 мин0
Остали спортови
34 мин0
Хроника
38 мин0
Хроника
2 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
14 ч0
Најновије
Најчитаније
11
19
11
14
11
07
11
03
10
59
Тренутно на програму