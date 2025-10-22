Logo

Пуцњава у загребачком насељу, полиција трага за нападачем

Извор:

Индекс

22.10.2025

11:14

У загребачком насељу Средишће, у Стонској улици преко пута Музеја савремене умјетности, данас се догодила пуцњава. Према првим информацијама, нападач је након инцидента побјегао са мјеста догађаја.

Екипе за хитне интервенције су на лицу места, а полиција обезбеђује цело подручје.

У току је интензивна потрага за починиоцем, за кога се вјерује да се склонио у један од оближњих улаза.

