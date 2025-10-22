Откривено од чега је умрло новорођенче које је пронађено на трави у Новом Саду

Извор:
Информер
22.10.2025
Беба која је у понедјељак ујутру пронађено, на травњаку на Булевару цара Лазара у Новом Саду, умрла од хладноће показала је обдукција.
Како преноси Дневник прелиминарни резултати обдукције показали су да је смрт мушког новорођенчета наступила усљед хипотермије јер је након порођаја мајка М.К. (39) дјете оставила на трави и оно је пронађено тек након неколико сати.
Према незваничним информацијама из истраге М.К. се породила око 2 сата,а онда је тек рођеног синчића оставила на трави поред контејнера и отишла педесетак метара даље ушла у улаз зграде у Ловћеноској улици и попела са на четврти спрат гдје су је ујутру и пронашли станари.
Подсјетимо беба је пронађена у понедјељак, око 7 сати, а екипа Хитне помоћи која је убрзо стигла могла је само да констатује смрт новорођенчета. Бебина мајка М.К. је збринута у на Клиници за гинекологију и акушерство УКЦ Војводина и она је сада стабилно.
- Након потпуне стабилизације општег стања и када се стекну услови, пацијенткиња ће бити отпуштена из болнице - појашњавају из болнице.
Када буде отпуштена из болнице њој ће одмах бити одређено полицијско задржавање до 48 сати након чега ће бити приведена на саслушање у Више тужилаштво у Новом Саду.
М.К. се на терет ставља да је извршила кривично дјело тешко убиство.
