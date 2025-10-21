Logo

Претучен полицајац у познатом ресторану

21.10.2025

21:13

Фото: Танјуг/АП

Комунални полицајац задобио је тешке тјелесне повреде у недјељу кад га је пијани гост напао у познатом ресторану на Аутокоманди у Београду, незванично сазнаје Телеграф!

Полиција сумњичи Б.К. (40) да је пијан правио хаос у ресторану на Аутокоманди и да је по доласку патроле комуналне полиције најприје вербално, а затим и физички напао комуналног полицајца. Како Телеграф незванично сазнаје, Б.К. је најприје гурао рукама полицајца, а затим му песницом нанио тешке тјелесне повреде.

Mraz zima

Друштво

Метеоролог открио каква зима се очекује

Комунални полицајац је пребачен у Ургентни центар док је полиција ухапсила Б.П. коме је писала пријаву за ометање службеног лица у вршењу службене дужности.

