Аутобус слетио са пута, међу повријеђенима има и дјеце

Телеграф

21.10.2025

18:13

Аутобус слетио са пута, међу повријеђенима има и дјеце
Фото: Танјуг

Аутобус ауто-превозника "Лукић турс" слетио је са пута око 17 сати, код села Чучуге, на путу Уб - Памбуковица.

За сада су троје дјеце и возач затражили љекарску помоћ.

Влада Републике Српске

Република Српска

Министри у четвртак и петак у посјети локалним заједницама у Посавини

Хитна помоћ је на лицу мјеста. У питању су лакше повреде.

Саобраћајна полиција обавља увиђај.

autobus

Саобраћајна несрећа

