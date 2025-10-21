Аутобус слетио са пута, међу повријеђенима има и дјеце

Извор:
Телеграф
21.10.2025
18:13
Коментари:0
Аутобус ауто-превозника "Лукић турс" слетио је са пута око 17 сати, код села Чучуге, на путу Уб - Памбуковица.
За сада су троје дјеце и возач затражили љекарску помоћ.
Република Српска
Министри у четвртак и петак у посјети локалним заједницама у Посавини
Хитна помоћ је на лицу мјеста. У питању су лакше повреде.
Саобраћајна полиција обавља увиђај.
БиХ
1 ч1
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Фудбал
2 ч2
Хроника
2 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
6 ч1
Најновије
Најчитаније
19
27
19
20
19
17
19
12
19
03
Тренутно на програму