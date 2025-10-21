Logo

Отац силовао кћерку 267 пута: Све је почело када је дјевојчица имала пет година, а ево колику казну је добио

21.10.2025

17:19

Коментари:

1
zlostavljanje djece
Фото: Pixabay

Врховни суд потврдио је пресуду сплитског Жупанијског суда према којој се мушкарцу из Сплита одређује 40 година затвора због 267 казнених дјела полног злостављања и искориштавања дјетета. По пет година затвора добио је за свако казнено дјело, а три године за повреду дјететових права.

Према писању Далматинског портала, ради се једној од најстрожих пресуда изречених у Сплиту, а случај је шокирао јавност. Отац је почео злостављати кћерку када је имала пет година. Силовао ју је пет година. Осим првог недјела које се догодило у кампу код Шибеника, све се збивало у породичном стану, соби и купатилу. Супруга окривљеника и мајка жртве је тешко болесна те јој се стање рапидно погоршало.

Отац је кћерки бранио социјални контакт, водио је у школу и дочекивао након завршетка наставе како се не би дружила с осталом дјецом. Дјетету је бранио да посјећује баку и дједа који живе у истој згради, пише Далматински портал. Из куће је није пуштао данима, а кад би био незадовољан њеним понашањем, кћерку би тукао по глави и ударао у стомак.

Дјевојчицу је тјерао и да се сатима гола купа пред њим у кади. У јуну 2024. неправомоћну пресуду је донијела Вишња Стринић, суткиња која је судила и троструком убојици Филипу Завадлаву.

Хрватска

насиље у породици

zlostavljanje djece

Коментари (1)
