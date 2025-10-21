Logo

Никшић Европска престоница културе за 2030.

21.10.2025

16:41

Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Никшић је понио титулу Европске престонице културе за 2030. годину, саопштио је жири Европске комисије на свечаности у Кући европске историје у Бриселу.

Одлука је донесена након финалне презентације у којој су се такмичили Никшић и украјински Лавов.

Присутни су били црногорски министар културе и медија Тамара Вујовић, предсједник општине Никшић Марко Ковачевић са сарадницима, предсједник Скупштине општине Никшић Милица Лалатовић Жижић и амбасадор Црне Горе у Белгији Оливера Ињац, преносе црногорски медији.

Европска престоница културе је иницијатива ЕУ која је започета 1985. године и представља један од најамбициознијилх културних пројеката у Европи.

Циљ је промоција разноликости богатства европских култура и истицање особина које дијеле, уз подршку међусобном разумијевању, интеркултурном дијалогу и осјећају припадности заједничком културном простору.

Престижна титула - Европска престоница културе стиче се на период од годину дана, а сваке године су носиоци најмање два града из држава чланица ЕУ.

Тагови:

Evropska prestonica kulture

Nikšić

Црна Гора

