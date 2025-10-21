Никшић Европска престоница културе за 2030.

Извор:
СРНА
21.10.2025
16:41
Никшић је понио титулу Европске престонице културе за 2030. годину, саопштио је жири Европске комисије на свечаности у Кући европске историје у Бриселу.
Одлука је донесена након финалне презентације у којој су се такмичили Никшић и украјински Лавов.
Присутни су били црногорски министар културе и медија Тамара Вујовић, предсједник општине Никшић Марко Ковачевић са сарадницима, предсједник Скупштине општине Никшић Милица Лалатовић Жижић и амбасадор Црне Горе у Белгији Оливера Ињац, преносе црногорски медији.
Европска престоница културе је иницијатива ЕУ која је започета 1985. године и представља један од најамбициознијилх културних пројеката у Европи.
Циљ је промоција разноликости богатства европских култура и истицање особина које дијеле, уз подршку међусобном разумијевању, интеркултурном дијалогу и осјећају припадности заједничком културном простору.
Престижна титула - Европска престоница културе стиче се на период од годину дана, а сваке године су носиоци најмање два града из држава чланица ЕУ.
