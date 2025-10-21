Logo

Пет ствари које никада не бисмо смјели тражити од партнера

Извор:

Супержена

21.10.2025

16:27

Коментари:

0
Par, ljubav
Фото: Pexels

У здравом односу важни су међусобно поштовање, повјерење и способност да партнери остану вјерни себи, без осјећања принуде или контроле.

Многи парови у вези несвјесно постављају захтјеве који могу да наруше равнотежу односа и полако униште блискост. Према стручњацима за односе, постоје ствари које једноставно не бисмо смјели да тражимо од партнера, не зато што не желимо компромис, већ зато што оне прелазе границу личне слободе и достојанства. Ово су неки од примјера.

Crna Gora more

Регион

Црна Гора би могла да остане без руских туриста

1. Да се промијене због нас

Најчешћа, али и најопаснија грешка у везама јесте очекивати да се партнер промијени како бисмо се ми осјећали боље. Људи могу да расту и развијају се, али само ако то сами желе. Тражити од некога да промијени карактер, навике или интересе значи не прихватати их онаквима какви јесу. Права љубав заснива се на прихватању, не на преобликовању.

2. Да одустану од својих снова или циљева

Савјетници за односе упозоравају да захтеви попут "немој више да радиш тај посао" или "заборави на то путовање" могу створити дубоку огорченост. Када неко мора да жртвује сопствене амбиције због везе, с временом губи осјећај идентитета. Здрав однос подстиче међусобну подршку и партнери би требало да буду ослонац једно другоме у остварењу циљева, а не препрека.

илу-свијећа-17092025

Регион

Преминуо популарни хрватски пјевач

3. Да прекину контакт с породицом или пријатељима

Изолација је облик емоционалне контроле који често почиње ситним захтјевима, а завршава потпуним удаљавањем од блиских људи. Стручњаци истичу да здрава веза не тражи прекид веза с другима, већ подстиче отворену комуникацију и повјерење. Важно је схватити да није рјешење забрана, већ разговор и изградња сопствене сигурности.

4. Да потискују емоције

Многи мисле да је мир у вези важнији од искрености, па партнера подстичу да "не драматизује" или "пусти то". Ипак, потискивање емоција само подстиче удаљавање. Савјетници упозоравају да је отворено изражавање емоција кључно за здрав однос, чак и ако то понекад значи непријатан разговор. Емоционална рањивост гради повјерење, док ћутање полако руши темеље блискости.

Пиво

Здравље

Шта се дешава у тијелу ако сваког дана пијете пиво

5. Да се одрекну своје приватности

Иако блискост значи дијељење, свака особа има право на сопствени простор и границе. Тражење лозинке, читање порука или захтјевање потпуне транспарентности може изгледати као знак бриге, али заправо говори о неповјерењу. Зрела веза базира се на повјерењу које не захтијева надзор, већ међусобно поштовање и сигурност у љубав без контроле.

Подијели:

Таг:

љубавне везе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сребреник несрећа

Хроника

Ужас у БиХ: Воз ударио у аутомобил, има повријеђених

3 ч

0
Милорад Додик, предсједник

БиХ

Додик: Узуновићева писала ЦИК-у по захтјеву Изетбеговића, Алиспахића и других

3 ч

0
Трамп: Још није вријеме

Свијет

Трамп: Још није вријеме

3 ч

0
Новорођенче пронађено насред Менхетна: Дјевојчица још увијек имала пупчану врпцу

Свијет

Новорођенче пронађено насред Менхетна: Дјевојчица још увијек имала пупчану врпцу

3 ч

0

Више из рубрике

Владета Јеротић дао одговор шта треба да уради жена када превари мужа

Љубав и секс

Владета Јеротић дао одговор шта треба да уради жена када превари мужа

4 д

0
Млада отказала вјенчање преко СМС поруке: ''Нисам могла више да лажем''

Љубав и секс

Млада отказала вјенчање преко СМС поруке: ''Нисам могла више да лажем''

4 д

0
Ево због чега је јутро идеално вријеме за секс

Љубав и секс

Ево због чега је јутро идеално вријеме за секс

5 д

0
Просидба

Љубав и секс

Младић запросио дјевојку на концерту, па се сјетио да има жену и дјецу кући

6 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

27

Русија у СБ УН: Постоје назнаке да Приштина спрема преузимање школа и болница на Косову

19

20

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

19

17

Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

19

12

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

19

03

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner