Трамп: Још није вријеме

21.10.2025
16:00
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да још није вријеме за распоређивање трупа у Гази против Хамаса, јер и даље постоји нада да ће тај покрет учинити "оно што је исправно".
"Наши бројни савезници на Блиском истоку и у региону обавијестили су ме експлицитно да су на мој захтјев спремни да уђу у Газу са великим снагама и дјелују ако Хамас настави да се лоше понаша", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Он је навео да је савезницима и Израелу рекао "не".
Свијет
42 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму