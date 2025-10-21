Logo

Трамп: Још није вријеме

21.10.2025

16:00

Коментари:

0
Трамп: Још није вријеме
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да још није вријеме за распоређивање трупа у Гази против Хамаса, јер и даље постоји нада да ће тај покрет учинити "оно што је исправно".

"Наши бројни савезници на Блиском истоку и у региону обавијестили су ме експлицитно да су на мој захтјев спремни да уђу у Газу са великим снагама и д‌јелују ако Хамас настави да се лоше понаша", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Он је навео да је савезницима и Израелу рекао "не".

