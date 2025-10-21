Logo

Новорођенче пронађено насред Менхетна: Дјевојчица још увијек имала пупчану врпцу

Извор:

Телеграф

21.10.2025

15:50

Новорођенче пронађено насред Менхетна: Дјевојчица још увијек имала пупчану врпцу
Фото: Pexels

Новорођена беба са још увијек припојеном пупчаном врпцом, пронађена је напуштена на степеницама прометне станице њујоршког метроа на Менхетну током јутарњег шпица у понедјељак!

Беба женског пола је пронађена у подножју степеница које воде ка јужним линијама 1, 2 и 3, на станици 34тх Стреет Пенн Статион, у средишњем дијелу Менхетна, око 9,30 ујутро, саопштиле су власти, навео је Дејли Мејл.

Непозната особа позвала је хитну службу 911 након што је пронашла дијете. Хитна помоћ је убрзо стигла и бебу превезла у болницу Беллевуе. Званичници су саопштили да је беба у стабилном стању.

"Ја ово називам чудом на 34. улици. Ватрогасна служба и полиција су реаговале и пронашле бебу која је била без надзора", изјавио је Деметријус Кричлоу, предсједник Њујоршког градског превоза.

Истрага је у току како би се утврдило ко је оставио дјевојчицу на станици. Званичници прегледају снимке са бројних сигурносних камера у станици.

У савезној држави Њујорк, напуштање дјетета млађег од 14 година сматра се кривичним дјелом.

Закон о заштити напуштених новорођенчади (Абандонед Инфант Протецтион Ацт) омогућава родитељу да анонимно остави новорођенче старо до 30 дана, под условом да се беба остави на безбједном мјесту, попут болнице, полицијске или ватрогасне станице, и на начин који не угрожава њену безбједност.

Њујоршки метро свакодневно превезе око 3,9 милиона путника. Међутим, радним данима је број путника далеко је већи него викендом, с обзиром на број људи који користе превоз да би стигли до школе или на посао.

Прије више од деценије, 7. јула 2014. године, 20-годишња ментално болесна мајка оставила је своје десетомјесечно дијете на перону метро станице Колумбус Серкл на Менхетну. Касније је полицији рекла да је била преплашена након што су провалници убили бебиног оца.

Мање од двије године касније, посада брода у Сент Луису, Мисури, пронашла је тијело мајке како плута у ријеци Мисисипи.

