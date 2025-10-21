Logo

Лавров открива детаље разговора са Рубиом

Извор:

СРНА

21.10.2025

12:38

Коментари:

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Није најважније мјесто састанка руског и америчког предсједника Владимира Путина и Доналда Трампа, најважнији су суштински резултати, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров на конференцији за новинаре након састанка са етиопским колегом Гедионом Тимотевосом.

- Разговарао сам јуче поприлично детаљно са Марком Рубиом, у складу са договором који су склопили предсједници 16. октобра током њиховог телефонског разговора. Потврдили смо нашу чврсту усредсређеност на кретање у складу са разумијевањем договора које су постигли предсједници Путин и Трамп, прије свега на Аљасци, али и током њихових телефонских разговора - рекао је Лавров.

Како наводи, са Рубиом је говорио о тренутној ситуацији и о томе како могу да припреме још један састанак два предсједника.

Он је навео да није ријеч само о мјесту састанка, иако је и оно врло важно, узевши у обзир какву буку су подигли они који не би жељели да виде Европску унију као мјесто уједињења суверених држава и који би жељели да рјешавају сва питања у оквиру бриселске бирократије.

- Најважније нису мјесто и рокови. Најважније је како ћемо се кретати у оквиру оних задатака који су су договорени у Енкориџу - поручио је Лавров.

Како додаје, договорили су се да наставе телефонске контакте како би боље разумјели како да "иду у правом смјеру".

Лавров је изразио захвалност Етиопији на уравнотеженом ставу када је у питању Специјална војна операција, покренута због дугогодишњих покушаја Запада да претвори Украјину у платформу за стварање претњи Русији.

Говорили су и о економском партнерству, као и о сарадњи у области медија.

Осим тога, говорили су и о међународној ситуацији.

- Наравно, бранимо права народа да самостално одређују своје оптималне моделе политичко и социо-економског развоја - навео је Лавров.

Посебну пажњу су, како је додао, посветили кризним ситуацијама у Африци и поручио да ће Москва учествовати у рјешавању проблема на континенту са одрживим резултатима.

