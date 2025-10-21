Требиње међу најчистијим градовима по квалитету ваздуха

Извор:
СРНА
21.10.2025
15:30
Коментари:0
Квалитет ваздуха у Требињу је задовољавајући, вриједности измјерених параметара су међу најнижима у Републици Српској, што значи да ваздух у овом граду није загађен, изјавила је начелница Одјељења за заштиту животне средине у Републичком хидрометеоролошком заводу Ранка Радић.
Радићева је рекла да станица за мјерење квалитета ваздуха у Требињу континуирано прати основне загађујуће материје – сумпор-диоксид, азот-диоксид, угљен-моноксид, озон и лебдеће честице, те да се нови подаци објављују сваких сат времена.
"Требиње по нашим показатељима нема великих варијација по питању концентрације загађујућих материја. Веома ријетко имамо прекорачења граничних вриједности, и то најчешће када се у околини догоде пожари", навела је Радићева.
Градови и општине
Додик пустио у рад нови погон у љубијском ''Твеку''
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
5 ч1
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму
14:30
Временска прогноза
временска прогноза
14:35
Ало Ало С09 ЕП 05 (Р, 12+)
серијски програм
15:00
Дивље пчеле ЕП 112 (Р, 12+)
серијски програм
15:50
Крваво цвијеће С02 ЕП 207 (12+)
серијски програм
16:40
Вјежбајте са Лидијом
лајфстајл
16:50
Најбоље из АТВ јутра
инфотејнмент
17:10
Центар дана
инфотејнмент