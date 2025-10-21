Logo

Требиње међу најчистијим градовима по квалитету ваздуха

21.10.2025

15:30

Требиње међу најчистијим градовима по квалитету ваздуха
Квалитет ваздуха у Требињу је задовољавајући, вриједности измјерених параметара су међу најнижима у Републици Српској, што значи да ваздух у овом граду није загађен, изјавила је начелница Одјељења за заштиту животне средине у Републичком хидрометеоролошком заводу Ранка Радић.

Радићева је рекла да станица за мјерење квалитета ваздуха у Требињу континуирано прати основне загађујуће материје – сумпор-диоксид, азот-диоксид, угљен-моноксид, озон и лебдеће честице, те да се нови подаци објављују сваких сат времена.

"Требиње по нашим показатељима нема великих варијација по питању концентрације загађујућих материја. Веома ријетко имамо прекорачења граничних вриједности, и то најчешће када се у околини догоде пожари", навела је Радићева.

Требиње

vazduh

