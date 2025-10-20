Вук напао стадо оваца у Автовцу код Гацка

Извор:
АТВ
20.10.2025
20:16
У селу Автовац код Гацка вук је током ноћи напао стадо оваца и усмртио три грла, потврђују мјештани за АТВ. Напад се догодио непосредно поред кућа мјештана Автовца.
За АТВ мјештани још кажу да су организовано кренуло у потрагу за чопором вукова. У непосредној близини села, како наводе, затекли су чак десет вукова, а једног су успјели да усмрте.
“Вукови се све више приближавају насељеним мјестима, вјероватно због недостатка хране у природи. Овако нешто се, још у ово доба године, код нас не памти” кажу мјештани Автовца, забринути за безбједност стоке и домаћинстава.
