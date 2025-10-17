Logo

Владета Јеротић дао одговор шта треба да уради жена када превари мужа

17.10.2025

15:31

Владета Јеротић дао одговор шта треба да уради жена када превари мужа

Владета Јеротић, чувени српски академик, психијатар, писац, професор психологије, оставио је иза себе бројна дјела са важним смjерницама за живот. Међу темама о којима је причао на веома посјећеним трибинама била је и превара.

Једном приликом академик Јеротић је говорио о двјема јасним разликама кад је ријеч о жени која вара.

''Ако волиш, имаш нормалне односе. А жена која је преварила без љубави јер је згодан тај који јој се удвара, буде фригидна са љубавником, а нормалан оргазам има са мужем. То је једна варијанта. Друга је супротна: са мужем ништа не доживљава, па се појави нека мушкарчина с којим први пут доживи оргазам. То су врло опасне ствари“, поручио је Владета Јеротић.

Секс

Љубав и секс

Како препознати ниску емоционалну интелигенцију код партнера

На питање жене шта да ради, Јеротић је овако казао:

''Будите хришћанка и вратите се мужу, иако он можда није добар у кревету. У дугогодишњој каријери нисам видио ни мушкарца ни жену да су полудјели ако су апстинирали.“

пар, љубав

Љубав и секс

Ово је "тихи убица" љубави: Ствара сукобе и гори је него превара

А шта је казао о разлозима преваре?

Када је ријеч о преварама, Јеротић каже да жене из освете умију да преваре ако их је мушкарац први преварио.

У свему важан фактор јесте и љубомора.

''Љубомора почива на каптативној љубави, у основи егоистичној и похлепној. Афективна основа љубоморе је страх од одвајања и страх од губитка, отуд у свакој љубомори има потребе за посједовањем и господарењем, коју породична и шира друштвена структура појачавају или слабе. Љубомора је мање сексуална страст, више тежња за моћи.“

Секс жена

Љубав и секс

Жене подијелиле искуства: "Ово су најбољи савјети за секс које смо добиле"

У једној својој књизи Јеротић говори шта је кључно за спас брака

“Не губимо ипак наду. Брачна психолошка савјетовалишта имају данас пуне руке посла и често успјешно обављају свој племенити, стручни и духовни задатак. Све се може у животу поправити залијечити или излијечити, зашто не онда и неки брак, под условом да се у њему нису угасили пламичци љубави, односно духовности”.

Јеротић је напоменуо и да вољети другог човјека значи и разумјети га, а свакако и – опраштати му.

''Није, додуше, лако вољети човјека онаквог какав јесте, али само ако будемо у стању да га не само прихватимо већ и да га заволимо управо онаквог какав јесте, подстаћићемо га да постане онакав какав може да буде. Зато, ако некога стварно волите, покушајте да га промијените својом љубављу, а не ултиматумима.“

(Задовољна)

