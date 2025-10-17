Владета Јеротић дао одговор шта треба да уради жена када превари мужа

17.10.2025
15:31
Коментари:0
Владета Јеротић, чувени српски академик, психијатар, писац, професор психологије, оставио је иза себе бројна дјела са важним смjерницама за живот. Међу темама о којима је причао на веома посјећеним трибинама била је и превара.
Једном приликом академик Јеротић је говорио о двјема јасним разликама кад је ријеч о жени која вара.
''Ако волиш, имаш нормалне односе. А жена која је преварила без љубави јер је згодан тај који јој се удвара, буде фригидна са љубавником, а нормалан оргазам има са мужем. То је једна варијанта. Друга је супротна: са мужем ништа не доживљава, па се појави нека мушкарчина с којим први пут доживи оргазам. То су врло опасне ствари“, поручио је Владета Јеротић.
На питање жене шта да ради, Јеротић је овако казао:
''Будите хришћанка и вратите се мужу, иако он можда није добар у кревету. У дугогодишњој каријери нисам видио ни мушкарца ни жену да су полудјели ако су апстинирали.“
Када је ријеч о преварама, Јеротић каже да жене из освете умију да преваре ако их је мушкарац први преварио.
У свему важан фактор јесте и љубомора.
''Љубомора почива на каптативној љубави, у основи егоистичној и похлепној. Афективна основа љубоморе је страх од одвајања и страх од губитка, отуд у свакој љубомори има потребе за посједовањем и господарењем, коју породична и шира друштвена структура појачавају или слабе. Љубомора је мање сексуална страст, више тежња за моћи.“
У једној својој књизи Јеротић говори шта је кључно за спас брака
“Не губимо ипак наду. Брачна психолошка савјетовалишта имају данас пуне руке посла и често успјешно обављају свој племенити, стручни и духовни задатак. Све се може у животу поправити залијечити или излијечити, зашто не онда и неки брак, под условом да се у њему нису угасили пламичци љубави, односно духовности”.
Јеротић је напоменуо и да вољети другог човјека значи и разумјети га, а свакако и – опраштати му.
''Није, додуше, лако вољети човјека онаквог какав јесте, али само ако будемо у стању да га не само прихватимо већ и да га заволимо управо онаквог какав јесте, подстаћићемо га да постане онакав какав може да буде. Зато, ако некога стварно волите, покушајте да га промијените својом љубављу, а не ултиматумима.“
