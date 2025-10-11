Ово је "тихи убица" љубави: Ствара сукобе и гори је него превара

Извор:
Агенције
11.10.2025
15:55
Коментари:0
Резултати истраживања показују да неред у кући не значи само "мало прашине" – већ озбиљан тест за однос. Па, да ли ви имате тај проблем?
Колико пута сте рекли партнеру да скупи чарапе са пода или да коначно пребаци веш у корпу? Ако мислите да је то ситница, ново истраживање показује да је управо неред један од главних разлога зашто љубавни жар може да се угаси брже него што мислите.
Анкета спроведена на хиљаду парова открила је да трећина људи осјећа мању привлачност према партнеру када је њихов животни простор у хаосу. Чак 61 одсто испитаних признало је да гомиле одјеће, судови и неред уопште доводе до редовних свађа.
Жене се чешће жале на неуредност (62 одсто) у поређењу са мушкарцима (50 одсто), али и једни и други признају да често сами заврше послове како би избегли конфликт.
Резултати истраживања показују да неред у кући не значи само "мало прашине" – већ озбиљан тест за однос. Готово 70 одсто партнера чува гардеробу која им одавно не пристаје, док скоро петина испитаних признаје да ходају по кући у "спољашњој" одјећи, чак и када легну на кревет.
Свијет
Лични љекар проговорио о здравственом стању Доналда Трампа
Неуредност не изазива само тензије, већ и тајне саботаже – скоро 40 одсто људи признало је да је бацило ствари партнера без његовог знања, а неки су их чак "случајно" ломили да би их се ријешили.
Не ради се само о постојећим везама. Око 25 одсто испитаника изјавило је да нису жељели да наставе виђање с неким након што су видјели његов стан у хаотичном стању.
За млађе генерације, тај број је још виши – чак 38 одсто припадника Ген З групе признаје да им је „растурен“ стан уништио жељу за романсом.
Занимљиво је да су учесници истраживања открили и потпуно супротан ефекат: више од половине сматра да је партнер који се лати усисивача или судопере – изузетно привлачан.
Психолози објашњавају да је разлог једноставан – дијељење обавеза улива осјећај сигурности и равнотеже, што додатно јача емоционалну и физичку повезаност, пише Њујорк Пост.
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Фудбал
2 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Љубав и секс
4 ч0
Љубав и секс
20 ч0
Љубав и секс
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму