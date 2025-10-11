Logo

Ово је "тихи убица" љубави: Ствара сукобе и гори је него превара

11.10.2025

Фото: Unsplash

Резултати истраживања показују да неред у кући не значи само "мало прашине" – већ озбиљан тест за однос. Па, да ли ви имате тај проблем?

Колико пута сте рекли партнеру да скупи чарапе са пода или да коначно пребаци веш у корпу? Ако мислите да је то ситница, ново истраживање показује да је управо неред један од главних разлога зашто љубавни жар може да се угаси брже него што мислите.

Неред и привлачност – опасна веза

Анкета спроведена на хиљаду парова открила је да трећина људи осјећа мању привлачност према партнеру када је њихов животни простор у хаосу. Чак 61 одсто испитаних признало је да гомиле одјеће, судови и неред уопште доводе до редовних свађа.

Жене се чешће жале на неуредност (62 одсто) у поређењу са мушкарцима (50 одсто), али и једни и други признају да често сами заврше послове како би избегли конфликт.

Кад неред постане поље битке

Резултати истраживања показују да неред у кући не значи само "мало прашине" – већ озбиљан тест за однос. Готово 70 одсто партнера чува гардеробу која им одавно не пристаје, док скоро петина испитаних признаје да ходају по кући у "спољашњој" одјећи, чак и када легну на кревет.

Доналд Трамп

Свијет

Лични љекар проговорио о здравственом стању Доналда Трампа

Неуредност не изазива само тензије, већ и тајне саботаже – скоро 40 одсто људи признало је да је бацило ствари партнера без његовог знања, а неки су их чак "случајно" ломили да би их се ријешили.

Када неред убија љубав прије него што почне

Не ради се само о постојећим везама. Око 25 одсто испитаника изјавило је да нису жељели да наставе виђање с неким након што су видјели његов стан у хаотичном стању.

За млађе генерације, тај број је још виши – чак 38 одсто припадника Ген З групе признаје да им је „растурен“ стан уништио жељу за романсом.

Чистоћа као афродизијак

Занимљиво је да су учесници истраживања открили и потпуно супротан ефекат: више од половине сматра да је партнер који се лати усисивача или судопере – изузетно привлачан.

Психолози објашњавају да је разлог једноставан – дијељење обавеза улива осјећај сигурности и равнотеже, што додатно јача емоционалну и физичку повезаност, пише Њујорк Пост.

