Ево како да знате да ли сте спремни за брак

Зрелост у вези не показује се само кроз љубав и приврженост, него и кроз способност да се отворено разговара о важним темама.
Прије брака, парови који могу искрено да говоре о очекивањима, границама и изазовима показују да су спремни за заједнички живот. Терапеут и савјетник др Мајкл В. Регир истакнуо је четири теме о којима зрели партнери могу да разговарају прије брака.
"Прије него што се вјенчате, важно је да отворено разговарате о томе како замишљате заједнички живот. То укључује и позитивне и изазовне стране - колико сте захтјевни, шта вам смета и с чиме би ваш партнер могао имати проблема. Ово је тренутак да се одмакнете од идеализовања и будете искрени о својим навикама и границама. Такви разговори помажу да се реално сагледа шта значи 'вољети у добру и у злу'", објаснио је терапеут.
"То подразумијева разговор о пријатељствима, хобијима или пословним обавезама које могу да одузимају вријеме једно другоме. Важно је и договорити како ћете заједно постављати границе према члановима породице те, ако имате дјецу из пређашњих веза, како ћете се међусобно укључити у васпитање. Отворен разговор о тим темама ствара осјећај сигурности и међусобног поштовања", наглашава.
Дуготрајна веза захтијева труд и усмјереност према заједничком расту.
Терапеут истиче: "Прије брака, парови би требало да разговарају о томе како планирају да његују однос током година. То укључује спремност на учење, заједничко рјешавање проблема и развијање стратегија које помажу да се веза одржи стабилном и блиском. Важно је знати како се заједно носити с тешким периодима и како очувати међусобну повезаност".
Искрен разговор о интимности кључан је за дугорочну блискост.
"С временом се страст може претворити у дубљу повезаност, па је важно разумјети шта вам обома треба да бисте се осјећали вољено и посебно. Разговарајте о томе колико вам је важан физички контакт, колико заједничког времена желите и како међусобно желите да се подржавате. Отвореност о тим темама гради повјерење и емоционалну повезаност која траје", закључује доктор.
