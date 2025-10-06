Logo

Људи који остају заједно деценијама увијек практикују ових шест навика

06.10.2025

22:05

Коментари:

0
Љубав загрљај море
Фото: Asad Photo Maldives/Pexels

У данашње вријеме је брак који траје деценијама све недостижнији, а терапеуткиња савјетује шта је то што би требало да радите уколико желите да с партнером будете срећни до краја живота.

Парови који остају заједно деценијама често дијеле сличне обрасце понашања који њихову везу чине стабилном и испуњеном. Умјесто да очекују савршенство, они уче како да се носе с разликама и развијају навике које јачају међусобно поштовање, разумијевање и повезаност.

Апартман хотел соба

Занимљивости

Љута звијер се ушуњала у хотел, па престравила туристе

Дакле, успјешни бракови не зависе од среће или случајности, него о досљедној примјени свакодневних навика које чувају блискост и повјерење кроз године. Према терапеуткињи Џоан Е. Чајлдс, ово су навике људи који остају у браку више од 40 година.

1. Јасно изражавају своје потребе

Добри партнери знају да траже оно што им треба и отворено говоре о осјећањима. "Нико не може да чита туђе мисли, па је искрен разговор нужан чак и кад то може изазвати љутњу или непријатност. Треба храбрости за суочавање с вољеном особом, али ако то не учините, накупља се огорченост која штети односу", објашњава Чајлдс.

2. Не држе предавања

"Ништа не одбија више од осјећаја да вас неко подучава или намеће савјете. Предавања често подсјећају на дјетињство и могу да изазову одбрамбене реакције. Партнери који добро функционишу бирају сарадњу и траже рјешења прихватљива за обоје, умјесто да једно другоме говоре шта треба да раде", истиче терапеуткиња.

sasa matic

Сцена

Саша Матић одговорио Карлеуши на прозивку: Открио зашто је није позвао на пунољетство кћерке

4. Искрени су

Ништа не дјелује боље од искрености. "Уљепшавање чињеница или претјеривање само изазива одбрамбену реакцију. Свака особа има свој начин доживљавања сукоба, па је што тачније и отвореније изражавање најбољи начин да се спријече неспоразуми", наводи терапеуткиња.

5. Не криве једно друго

"Дуготрајни бракови опстају јер партнери преузимају личну одговорност умјесто да траже кривца. Такав приступ подстиче отворен разговор и међусобно разумијевање", каже стручњакиња.

rotvajler pas pixabay ilustracija

Свијет

Дадиља задријемала, њени пси се отргли и усмртили дјечака (2)

6. Траже рјешење, а не побједу

Умјесто да се боре ко је у праву, партнери који дуго остају заједно усмјерени су на рјешење. "Разлике су неизбјежне, али важно је да расправа води према разумијевању, а не према такмичењу. Кад се проблеми рјешавају отворено, блискост и повјерење међу партнерима постају још јачи", закључила је терапеуткиња.

Подијели:

Тагови:

Брак

љубавне везе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бившем министру правде одређен притвор

Регион

Бившем министру правде одређен притвор

1 ч

0
Racunar Lap top

Регион

Лажна улагања оставила пензионерку без уштеђевине

1 ч

0
Из кухиње обавезно избаците једну ствар: Призива биједу и сиромаштво

Савјети

Из кухиње обавезно избаците једну ствар: Призива биједу и сиромаштво

1 ч

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

ChatGPT постаје друштвена мрежа

1 ч

0

Више из рубрике

Ово су најчешћи страхови са којима се суочавају мушкарци у вези и браку

Љубав и секс

Ово су најчешћи страхови са којима се суочавају мушкарци у вези и браку

5 ч

0
Како подстаћи партнера да говори о својим осјећањима

Љубав и секс

Како подстаћи партнера да говори о својим осјећањима

3 д

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Само једно правило одржаће искру у вези: Урадите ово сваке двије недјеље

4 д

0
Грешке мушкараца које највише нервирају жене

Љубав и секс

Грешке мушкараца које највише нервирају жене

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Трамп најавио нове царине: Ево ко је на удару

22

33

Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

22

25

Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе

22

25

У Русији ће се узгајати банане

22

09

Андреана Чекић уз Дарка Лазића: Пјевала бих му кад изађе из затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner