Људи који остају заједно деценијама увијек практикују ових шест навика

06.10.2025
22:05
Коментари:0
У данашње вријеме је брак који траје деценијама све недостижнији, а терапеуткиња савјетује шта је то што би требало да радите уколико желите да с партнером будете срећни до краја живота.
Парови који остају заједно деценијама често дијеле сличне обрасце понашања који њихову везу чине стабилном и испуњеном. Умјесто да очекују савршенство, они уче како да се носе с разликама и развијају навике које јачају међусобно поштовање, разумијевање и повезаност.
Занимљивости
Љута звијер се ушуњала у хотел, па престравила туристе
Дакле, успјешни бракови не зависе од среће или случајности, него о досљедној примјени свакодневних навика које чувају блискост и повјерење кроз године. Према терапеуткињи Џоан Е. Чајлдс, ово су навике људи који остају у браку више од 40 година.
Добри партнери знају да траже оно што им треба и отворено говоре о осјећањима. "Нико не може да чита туђе мисли, па је искрен разговор нужан чак и кад то може изазвати љутњу или непријатност. Треба храбрости за суочавање с вољеном особом, али ако то не учините, накупља се огорченост која штети односу", објашњава Чајлдс.
"Ништа не одбија више од осјећаја да вас неко подучава или намеће савјете. Предавања често подсјећају на дјетињство и могу да изазову одбрамбене реакције. Партнери који добро функционишу бирају сарадњу и траже рјешења прихватљива за обоје, умјесто да једно другоме говоре шта треба да раде", истиче терапеуткиња.
Сцена
Саша Матић одговорио Карлеуши на прозивку: Открио зашто је није позвао на пунољетство кћерке
Ништа не дјелује боље од искрености. "Уљепшавање чињеница или претјеривање само изазива одбрамбену реакцију. Свака особа има свој начин доживљавања сукоба, па је што тачније и отвореније изражавање најбољи начин да се спријече неспоразуми", наводи терапеуткиња.
"Дуготрајни бракови опстају јер партнери преузимају личну одговорност умјесто да траже кривца. Такав приступ подстиче отворен разговор и међусобно разумијевање", каже стручњакиња.
Свијет
Дадиља задријемала, њени пси се отргли и усмртили дјечака (2)
Умјесто да се боре ко је у праву, партнери који дуго остају заједно усмјерени су на рјешење. "Разлике су неизбјежне, али важно је да расправа води према разумијевању, а не према такмичењу. Кад се проблеми рјешавају отворено, блискост и повјерење међу партнерима постају још јачи", закључила је терапеуткиња.
Љубав и секс
5 ч0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
4 д0
Љубав и секс
5 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму