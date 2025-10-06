Ово су најчешћи страхови са којима се суочавају мушкарци у вези и браку

Извор:
Највећи страхови код мушкараца у везама и браковима значајно утичу на ментално здравље, самопоуздање и квалитет живота.
Од бројних унутрашњих борби са којима се мушкарци суочавају, одређени страхови се посебно истичу, а често су тихи, потиснути и ријетко изговорени, али снажно утичу на њихов свакодневни живот.
Један од главних мушких страхова је страх од неуспјеха који је повезан са страхом од просјечности и безначајности. Бројни притисци стварају велике терете гдје мушкарци сваки неуспјех доживљавају као лични пораз и осјећај мање вриједности.
Како истичу стручњаци, овај страх се појачава у 30-тим, када живот постаје "озбиљнији". Уз то, страх од сиромаштва и финансијске нестабилности представља велики извор стреса.
За многе мушкарце, финансијска сигурност је повезана с осјећајем идентитета и личне вриједности.
Финансијски стрес не утиче само на психу, већ и на физичко здравље, а ћутање о проблемима због страха од осуде, само продубљује осјећај изолације.
Такође, мушкарци се плаше да признају да су усамљени, а потискивање емоција и страх од исмијавања води до самоће и погоршања менталног здравља.
Такође, најинтимнији и најразорнији је страх од сексуалног неуспјеха. Самопоуздање мушкарца често је нераскидиво везано уз његову сексуалну моћ.
Како тврде стручњаци, неуспјех на овом пољу може да буде озбиљан психолошки изазов који нарушава самопоуздање и емоционалну стабилност.
Такав проблем изазива осјећај срама, понижења и страха од напуштања. Анксиозност због неуспјеха ствара зачарани круг који отежава интимну везу као и самопоштовање.
