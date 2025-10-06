Logo

Одјећа у овим бојама чини да изгледамо виткије

Љепота и здравље

06.10.2025

Одјећа у овим бојама чини да изгледамо виткије
Фото: Pixabay/Godisable Jacob

Свака од нас има палету боја одјеће коју најрадије носи. Бирамо их уз тен, боју косе, очију, карактер и прилагођавамо их трендовима актуелне сезоне. Јер, чињеница је, боје заиста утичу на изглед.

Неке нас подмлађују, друге нам истичу све несавршености, а треће су просто неутралне. Ове јесени имамо добре вијести, тренд чине три боје које свакако ласкају нашим фигурама. Оне дају дефиницију, издужују нам фигуру, а то је крајњи ефекат које све прижељкујемо.

Како боје одјеће утичу на наш изглед?

Без обзира да ли говорите о боји плочица за купатило, апстрактној умјетности или гардероби, једно правило остаје исто: тамне боје чине ствари мањим, а свијетле боје их истичу. Шта ово значи за вас? Одјећа свијетлих боја (бијела, крем, слоновача, жута) ће привући погледе и истаћи подручје које покрива. С друге стране, тамна одјећа (црна, тамноплава, шумско зелена) ће умањити изглед свега што покрива. Ово начелно правило омогућава да боје користимо паметно. Рецимо, ако желите да стањите струк и бокове, а истакнете груди, јасно је да ћете носити свијетлу мајицу у контрасту са тамним панталомана високог струка.

Боје одјеће које дају дефиницију и истичу фигуру

Класичне боје, које укључују црну и сиву, визуелно нас чине виткијим, утврдили смо. Црна се сматра елегантном бојом и она је ванвременска, али! Ово је боја која није баш идеалан избор за жене у зрелим годинама. Истиче подочњаке, неправилности тена, чини нас уморнијом.

Свијетлосива боја

Неутрална сива боја је погодна за све оне који, из својих разлога, не желе да носе црно превише често. Не одвлачи пажњу са лица, а визуелно вас издужује. Припазите само на једно: ова боја може изгледати досадно. Зато, играјте се текстурама, волуменом одеће или једноставно убаците модне додатке у живим бојама.

Тамнозелена

Све хладне нијансе, попут краљевско плаве, љубичасте и трава зелене, у стању су да изуже фигуру и одлично стоје свим плус сизе дјевојкама. Ове сезоне је посебно популарна тамнозелена боја која такође има тај ефекат да дефинише фигуру.

Браон боја

Браон одјећа није посебно популарна, али ове сезоне је поново носимо, јер изгледа луксузно и промишљено. Тамно браон одјећа је одличан контраст осталим бојама које користимо и може да нам помогне да пригушимо њихову јачину и смањимо им волумен. Одличан избор су капути у тамно браон боји.

