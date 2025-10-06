Logo

Огласила се полиција о хапшењу у Борику

Извор:

АТВ

06.10.2025

16:23

Фото: АТВ

Полицијски службеници ПУ Бања Лука данас су у бањалучком насељу Борик ухапсили три особе из Бањалуке, иницијала Д.С., М.С. и М.С.

"Лица Д.С. и М.С. лишена су слободе након што су физички насрнула на полицијске службенике који су претходно зауставили у саобраћају лице М.С. које је возилом управљало без возачке дозволе и којег су покушали да тестирају на присуство опојних дрога", саопштено је из ПУ Бањалука.

Том приликом повријеђена су два полицијска службеника која су упућена на пружање љекарске помоћи.

О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Како сазнаје АТВ, ухапшен је савјетник директора полиције Републике Српске Драган Симић и његова два сина.

Хапшење Борик

Хроника

Високи функционер МУП-а ухапшен због напада на полицајце

