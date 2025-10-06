Огласила се полиција о хапшењу у Борику

Извор:
АТВ
06.10.2025
16:23
Коментари:0
Полицијски службеници ПУ Бања Лука данас су у бањалучком насељу Борик ухапсили три особе из Бањалуке, иницијала Д.С., М.С. и М.С.
"Лица Д.С. и М.С. лишена су слободе након што су физички насрнула на полицијске службенике који су претходно зауставили у саобраћају лице М.С. које је возилом управљало без возачке дозволе и којег су покушали да тестирају на присуство опојних дрога", саопштено је из ПУ Бањалука.
Том приликом повријеђена су два полицијска службеника која су упућена на пружање љекарске помоћи.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Како сазнаје АТВ, ухапшен је савјетник директора полиције Републике Српске Драган Симић и његова два сина.
Хроника
Високи функционер МУП-а ухапшен због напада на полицајце
Најновије
Најчитаније
18
45
18
35
18
24
18
19
18
15
Тренутно на програму