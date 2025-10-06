Logo

Ова 4 знака ће пливати у парама у наредним данима

Извор:

Жена Блиц

06.10.2025

16:27

Фото: Markus Spiske/Pexels

Ако чекате знак да покренете новчане планове, наредни дани би могли бити права прилика. Према актуелној астро прогнози, до 12. октобра истичу се четири знака којима је новац главна тема. Период доноси и прилике и изазове: негдје је нагласак на стабилизацији, негдје на новим пројектима и брзом реаговању.

Важно је хладне главе процијенити ризик и не јурити кратке пречице, јер неочекивани трошкови нису искључени. Уз паметно планирање, овај талас се може претворити у конкретан напредак. У наставку су издвојени хороскопски знаци који ће се опарити и смјернице како да најбоље искористе моменат.

Полиција-Борик-хапшење

Хроника

Огласила се полиција о хапшењу у Борику

4 хороскопска која ће добити новац до 12. октобра

Бик

Стабилна фаза уз опрез: држите се дугорочног плана, избјегните ризичне потезе и рачунајте на могуће ситне, непланиране издатке. Додатни приливи јесу могући, али без великих скокова, континуитет је ваша снага.

Лав

Потенцијални приливи стижу кроз друштвене контакте и нове пројекте, али трошкови лако “поједу” добит. Пронађите баланс између жеље за луксузом и рационалног буџета, улагање у сопствене таленте сада има смисла.

nenad okanović sc jt

Сцена

Ненаду Окановићу се због болести промијенио глас, морао на операцију

Шкорпија

Промјене у финансијама траже брзе, али промишљене одлуке—анализирајте сваку понуду прије прихватања. Независни и “фрееланце” ангажмани могу постати важан извор додатне зараде.

Водолија

Могући су изненадни трошкови, али и шансе кроз иновативне/дигиталне пројекте. Ослоните се на креативност и флексибилност, али избјегните велике улоге, боље више мањих, промишљених корака.

