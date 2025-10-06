Орбан: Централна Европа показала да су вјера, породица и суверенитет најважнији

Извор:
СРНА
06.10.2025
16:14
06.10.2025
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да Централна Европа поново показала да зна шта је важно, а то су вјера, породица и суверенитет.
"Ми у Централној Европи знамо шта је важно - то су вјера, породица, суверенитет. Чешки народ је направио мудар избор. Њихова побједа оснажује сваког патриоту у Европи", објавио је Орбан на Иксу.
Он је истакао да људи у Централној Европи знају да су, ако изгубе хришћанство, изгубили и отаџбину.
"Постоје теме о којима се не могу збијати шале, са којима се не може коцкати и експериментисати", навео је Орбан.
Он је додао да су то теме миграције, васпитања дјеце, те питање породице и државног суверенитета.
Орбан је рекао да су Чеси гласали на парламентарним изборима и да су, судећи по резултатима, сачували здрав разум. "Драго нам је што можемо рачунати на још једног савезника у Бриселу", поручио је Орбан.
На изборима у Чешкој овог викенда странка Андреја Бабиша АНО освојила је готово 35 одсто гласова испред коалиције Спола, која је освојила 23 одсто.
