Орбан: Централна Европа показала да су вјера, породица и суверенитет најважнији

Извор:

СРНА

06.10.2025

16:14

Орбан: Централна Европа показала да су вјера, породица и суверенитет најважнији
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да Централна Европа поново показала да зна шта је важно, а то су вјера, породица и суверенитет.

"Ми у Централној Европи знамо шта је важно - то су вјера, породица, суверенитет. Чешки народ је направио мудар избор. Њихова побједа оснажује сваког патриоту у Европи", објавио је Орбан на Иксу.

Он је истакао да људи у Централној Европи знају да су, ако изгубе хришћанство, изгубили и отаџбину.

"Постоје теме о којима се не могу збијати шале, са којима се не може коцкати и експериментисати", навео је Орбан.

Он је додао да су то теме миграције, васпитања дјеце, те питање породице и државног суверенитета.

Орбан је рекао да су Чеси гласали на парламентарним изборима и да су, судећи по резултатима, сачували здрав разум. "Драго нам је што можемо рачунати на још једног савезника у Бриселу", поручио је Орбан.

На изборима у Чешкој овог викенда странка Андреја Бабиша АНО освојила је готово 35 одсто гласова испред коалиције Спола, која је освојила 23 одсто.

