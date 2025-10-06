Logo

Ненаду Окановићу се због болести промијенио глас, морао на операцију

Доктор Огњан Скробић, хирург који је оперисао Ненада Окановића, је у емисији објаснио шта се заправо дешавало у организму познатог глумца.

Глумац и водитељ Ненад Окановић се дуго суочавао са здравственим проблемима узрокованим желудачном киселином, због чега му се глас значајно промијенио.

Staša Košarac

Република Српска

Кошарац: Захвалност коалиционим партнерима за подршку Карану

У емисији "РТС ординација" Ненад Окановић је говорио о свом искуству, објашњавајући да се дуго борио са желудачном киселином, а да је планирана операција морала бити одложена због тога што је био позитиван на корона вирус.

На захват је ипак отишао крајем децембра 2020. године и већ два дана након интервенције пуштен је кући.

"Моја промуклост трајала је дуго"

- Највећи проблем који сам имао био је када бих јео и након сат времена почео бих подригивати. То је трајало 20 секунди и било је изузетно неугодно. Често сам морао гурати прст у уста како бих подстакао повраћање, а само неколико секунди касније осјећао бих глад - испричао је Ненад.

- Моја промуклост трајала је дуго и након разговора с доктором закључили смо да би киселина могла бити узрок тога - испричао је Окановић у "РТС Ординација".

Полиција Црна Гора

Регион

Драма у болници: Хирург повријеђен, инфектолог заробљен у соби

О томе је говорио и доктор Огњан Скробић, хирург који га је оперисао, а који је у емисији објаснио шта се заправо дешавало у организму познатог глумца.

Како је навео, код пацијената са типом киле какву је имао Окановић желудац не може нормално да се празни - што код здравих особа траје од сат до сат и по времена послије јела, а код оваквих случајева може да потраје данима. Дио садржаја из желуца се враћа назад, док други дио тешко пролази, па због тога желудац почиње да пати, долази до мршављења, пада гвожђа и озбиљних анемија.

Хапшење Борик

Хроника

Високи функционер МУП-а ухапшен због напада на полицајце

Код Окановића, стање је било нарочито компликовано јер се желудац попео високо у грудни кош чак до срца, притискао је лијево плућно крило и велике крвне судове. Посљедица су били учестали напади бола након оброка, подригивање које је трајало и по 20 секунди, али и потреба да изазива повраћање како би олакшао тегобе.

