Жири га је посматрао у чуду: Елведин Хегић из БиХ одушевио је наступом у Суперталенту

Извор:
Аваз
06.10.2025
10:15
Коментари:0
Нова епизода хрватског Суперталента донијела је наступ такмичара из Босне и Херцеговине, Елведина Хегића, који је својим мађионичарским триковима освојио четири "Да" од чланова жирија.
Хегић, поријеклом из Козарца, публици и жирију представио је трикове с картама, а у неколико наврата чланови жирија – Маја Шупут, Давор Билман, Мартина Томчић и Фабијан Павао Медвешчак – били су одушевљени његовим вјештинама.
Мартина Томчић му је, док је изводио један од трикова, рекла да га "почиње обожавати", а након наступа, публика га је наградила аплаузима и овацијама.
- Заиста сам велики фан мађионичара, али ти си мађионичар који је шармантан, духовит и има одличне форе - рекла му је Мартина.
@supertalent
Kako je ovo moguće?! 😍 #SupertalentHR ♬ original sound - Supertalent
Фабијан је истакнуо да је јако симпатичан, што додатно истиче његову вјештину, док је Давор похвалио његову градацију трикова: "Сваки пут си додао нешто ново... Било је баш супер."
Маја је, пак, открила што ју је посебно одушевило: "Прво ме стварно фасцинирало када си ми из очију прочитао карту."
Хегић је испричао како је прве трикове научио још као дјечак с десет година, а пред наступ је открио и своје жеље за такмичење.
- Жеља ми је освојити титулу најбољег хрватског Суперталента и направити базен поред куће - насмијао је публику прије свог наступа.
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму