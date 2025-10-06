Logo

Жири га је посматрао у чуду: Елведин Хегић из БиХ одушевио је наступом у Суперталенту

Извор:

Аваз

06.10.2025

10:15

Коментари:

0
Жири га је посматрао у чуду: Елведин Хегић из БиХ одушевио је наступом у Суперталенту
Фото: Printscreen/X/Supertalent

Нова епизода хрватског Суперталента донијела је наступ такмичара из Босне и Херцеговине, Елведина Хегића, који је својим мађионичарским триковима освојио четири "Да" од чланова жирија.

Хегић, поријеклом из Козарца, публици и жирију представио је трикове с картама, а у неколико наврата чланови жирија – Маја Шупут, Давор Билман, Мартина Томчић и Фабијан Павао Медвешчак – били су одушевљени његовим вјештинама.

Мартина Томчић му је, док је изводио један од трикова, рекла да га "почиње обожавати", а након наступа, публика га је наградила аплаузима и овацијама.

- Заиста сам велики фан мађионичара, али ти си мађионичар који је шармантан, духовит и има одличне форе - рекла му је Мартина.

@supertalent

Kako je ovo moguće?! 😍 #SupertalentHR

♬ original sound - Supertalent

Фабијан је истакнуо да је јако симпатичан, што додатно истиче његову вјештину, док је Давор похвалио његову градацију трикова: "Сваки пут си додао нешто ново... Било је баш супер."

Маја је, пак, открила што ју је посебно одушевило: "Прво ме стварно фасцинирало када си ми из очију прочитао карту."

Хегић је испричао како је прве трикове научио још као д‌јечак с десет година, а пред наступ је открио и своје жеље за такмичење.

- Жеља ми је освојити титулу најбољег хрватског Суперталента и направити базен поред куће - насмијао је публику прије свог наступа.

Подијели:

Тагови:

mađioničar

Supertalenat

Хрватска

šou program

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Скандал на концерту Дуе Липе: Мушкарац је покушао ухватити, реаговало обезбјеђење

Сцена

Скандал на концерту Дуе Липе: Мушкарац је покушао ухватити, реаговало обезбјеђење

4 ч

0
Преминула Емили Голд, позната тинејџерка и учесница америчког суперталента

Свијет

Преминула Емили Голд, позната тинејџерка и учесница америчког суперталента

1 год

0
Вагином свирала флауту, згрозила жири

Занимљивости

Вагином свирала флауту, згрозила жири

1 год

0
Немања у Суперталенту згрозио Мају Шупут

Сцена

Немања у Суперталенту згрозио Мају Шупут

1 год

0

Више из рубрике

Скандал на концерту Дуе Липе: Мушкарац је покушао ухватити, реаговало обезбјеђење

Сцена

Скандал на концерту Дуе Липе: Мушкарац је покушао ухватити, реаговало обезбјеђење

4 ч

0
Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан

Сцена

Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан

5 ч

0
Клептон у "рату" са комшијама

Сцена

Клептон у "рату" са комшијама

5 ч

0
Преминуо пјевач чувеног српског бенда

Сцена

Преминуо пјевач чувеног српског бенда

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

13

51

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner