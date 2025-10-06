Logo

Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан

06.10.2025

09:01

Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан
Фото: Printscreen/Instagram/Darko Lazić

Пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина не скидају данас осмијех са лица, а за то је заслужена њихова ћерка Срна.

Дарко Лазић на Инстаграму је поставио фотографију свог најмлађег дјетета, тачније ћерке Срне која данас пуни годину дана.

''Срећан рођендан, срећо татина'', написао је поносни Лазић.

Иначе, како су медији писали, Дарко планира да направи велико славље и да крсти ћерку. Том приликом би окупио породицу и пријатеље у свом дому у Брестачу.

Кривична пријава

Пјевач Дарко Лазић прошле недјеље учествовао је у тешкој саобраћајној несрећи на Новом Београду, из које су он и његова супруга, срећом, извукли само лакше повреде.

Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић ће добити кривичну пријаву? Ево о чему је ријеч

У четвртак послијеподне, по налогу Трећег основног јавног тужилаштва, Лазић је у Управи саобраћајне полиције предао комплетну документацију у вези са несрећом. У питању су његов извјештај о незгоди, љекарски извјештај из болнице, као и чешка возачка дозвола са којом је управљао аутомобилом марке "мерцедес".

Како наводи наш извор, документација је сада комплетирана и прослијеђена тужилаштву, које ће даље одлучити о исходу:

- То значи да оно што је урадио није аутоматски прекршај, већ постоји сумња да је извршио кривично дјело. Полиција по налогу тужилаштва прикупља доказе и све околности саобраћајне незгоде како би, уколико се утврди да је основано, поднијела кривичну пријаву по службеној дужности. Предмет је сада комплетан, а остало је само да ОЈТ процени да ли је степен сумње довољан за подношење кривичне пријаве. Уколико тужилаштво процијени да нема довољно елемената кривичног дјела, може поднијети захтјев за покретање прекршајног поступка.

(Телеграф.рс)

