Клептон у "рату" са комшијама

06.10.2025

08:25

Коментари:

0
Гитариста Ерик Клептон ушао је у спор с комшијама због њихове намјере да сруше и поново изграде луксузну кућу вриједну 2,3 милиона фунти јер наводно нарушавају његову приватност.

Клептон (80) је поднио приговор локалним властима због пројекта у којем је посебно споран приједлог издигнуте терасе, која би имала поглед на Клептонов базен, што он сматра "значајним и неприхватљивим упадом у приватност".

Клептон је у приговору навео да му је лична и професионална приватност неопходна с обзиром на то да његова кућа често служи за састанке и медијске послове који захтијевају дискрецију, пише британски Телеграф.

Такође је изразио забринутост због буке са терасе и промјена околине додајући да терен нагибом омогућава поглед на доње, приватне дијелове његове куће, што сматра неприхватљивим.

Комшије бране планове реконструкције тврдећи да ће нова кућа бити енергетски ефикасна, са ниским трошковима одржавања и могућношћу помоћи унутар дома у старости. У документацији планирања наводи се да изградња неће значајно променити изглед и поглед унутар Зелене зоне.

Erik Klepton

gitarista

