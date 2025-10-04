Logo

Дарко Лазић ће добити кривичну пријаву? Ево о чему је ријеч

04.10.2025

14:04

Пјевач Дарко Лазић прошле недjеље учествовао је у тешкој саобраћајној несрећи на Новом Београду, из које су он и његова супруга, срећом, извукли само лакше повреде.

У четвртак послијеподне, по налогу Трећег основног јавног тужилаштва, Лазић је у Управи саобраћајне полиције предао комплетну документацију у вези са несрећом. У питању су његов извјештај о незгоди, љекарски извјештај из болнице, као и чешка возачка дозвола са којом је управљао аутомобилом марке "мерцедес".

Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић прави крштење ћерке, само двије недјеље након саобраћајке!

Како наводи наш извор, документација је сада комплетирана и прослијеђена тужилаштву, које ће даље одлучити о исходу:

''То значи да оно што је урадио није аутоматски прекршај, већ постоји сумња да је извршио кривично дјело. Полиција по налогу тужилаштва прикупља доказе и све околности саобраћајне незгоде како би, уколико се утврди да је основано, поднијела кривичну пријаву по службеној дужности. Предмет је сада комплетан, а остало је само да ОЈТ процени да ли је степен сумње довољан за подношење кривичне пријаве. Уколико тужилаштво процијени да нема довољно елемената кривичног дјела, може поднијети захтјев за покретање прекршајног поступка.

Подсјетимо, прошле недјеље, у ноћи између сриједе и четвртка, пјевач Дарко Лазић учествовао је у тешкој саобраћајној несрећи код искључења за Арену у Београду. Он је управљао аутомобилом марке "мерцедес ГЛЕ купе", који је у власништву лизинг компаније, а у возилу је била и његова супруга Катарина Лазић. У аутобусу "Икарбус" био је само возач Р.М. (65), који срећом није повријеђен.

Дарко Лазић-30092025

Сцена

Лазић поново за воланом: Објавом из аута изазвао осуде пратилаца

''Дарко Лазић ишао је из правца Газеле ка Шиду и били су у средњој коловозној траци. У једном тренутку Лазић је прелазио у десну саобраћајну траку (такозвану искључну) у правцу Омладинске бригаде и том приликом предњим лијевим дијелом возила ударио у задњи дио аутобуса. За воланом аутобуса "Икарбус" био је Р. М. (65) који срећом није повријеђен и који је такође прелазио у десну искључну траку. Од силине ударца "мерцедес" у ком је био Лазић са супругом одбио се и ударио у банкину. Лазиће су извачили ватрогасци. Они су све вријеме били свјесни'', испричао је извор Телеграфа.

Дарко Лазић-30092025

Сцена

Дарко Лазић признао кривицу! Пјевач промијенио причу о саобраћајној несрећи, ево шта је рекао полицији

На мјесту незгоде полицајци су одмах примијетили да је Лазић био под дејством алкохола. Након што је пребачен на ВМА, из крви му је незванично измјерено око 1,9 промила алкохола. Возило је потпуно уништено, а његова тржишна вриједност процјењује се на око 120.000 евра.

Према незваничним сазнањима, Дарко Лазић више нема важећу српску возачку дозволу, која му је раније одузета, па је вожња била нелегална. Такође, ни обавезно ни добровољно осигурање не покрива штету у случају да је возач био у пијаном стању.

(Телеграф.рс)

Дарко Лазић

Tužba

Кривична пријава

