Паф Диди осуђен на 4 године затвора

Шон Диди Комбсо суђен је на 50 мјесеци затвора након што је у јулу проглашен кривим за двије оптужбе повезане са проституцијом.
Прије изрицања пресуде, Комбс се извинио својим бившим дјевојкама, пријатељима и породици, називајући своје понашање „одвратним, срамотним и болесним“. Рекао је да његова дјеца „заслужују боље“ и признао да је изневерио мајку као син.
Током поступка изрицања казне, помоћница америчког тужиоца Кристи Славић рекла је судији Аруну Субраманијану да је Комбсово „поштовање према закону само усмена изјава“.
Славић је додала да је 55-годишњи Комбс већ заказао говоре за сљедећу недјељу, као да очекује могуће раније пуштање из затвора.
„То је врхунац ароганције“, рекла је Славић.
„Чак и сада, приликом изрицања казне за двије савезне кривичне оптужбе, он у потпуности не схвата како су га његови поступци довели овде“, закључила је она.
