Језив удес: Претицао аутобус, па се закуцао у аутомобил, сумња се да има страдалих

Телеграф

03.10.2025

22:16

Језив удес: Претицао аутобус, па се закуцао у аутомобил, сумња се да има страдалих
Фото: Инстаграм

У Младеновцу је вечерас дошло до тешке саобраћајне незгоде, а према првим, још увијек непотврђеним информацијама, страхује се да има и погинулих.

Удес се догодио код МБ ресторана када је дошло до судара аутобуса и два аутомобила.

Ватрогасци су на терену и сијеку возила како би дошли до људи и збринули их.

За сада није познато стање учесника.

Увиђај је у току.

