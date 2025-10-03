Језив удес: Претицао аутобус, па се закуцао у аутомобил, сумња се да има страдалих

Извор:
03.10.2025
У Младеновцу је вечерас дошло до тешке саобраћајне незгоде, а према првим, још увијек непотврђеним информацијама, страхује се да има и погинулих.
Удес се догодио код МБ ресторана када је дошло до судара аутобуса и два аутомобила.
Ватрогасци су на терену и сијеку возила како би дошли до људи и збринули их.
За сада није познато стање учесника.
Увиђај је у току.
