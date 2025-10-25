Водитељ на снимању сазнао да супруга планира његово убиство

25.10.2025
Познати амерички водитељ Арон Гудвин изјавио је да неће гледати нову епизоду "Ghost Adventures" након што се током снимања одиграла хорор прича из његовог живота.
Наиме, у посљедњој епизода ријалити серије, под називом "Hollydale Asylum of Hell", снимљена је сцена у којој Гудвин сазнаје да је полиција у његовој кући јер му је супруга ухапшена због планирања његовог убиства.
Камере су снимиле Гудвина који, док је снимао епизоду, добила поруку да је полиција у његовој кући.
"Брате, полиција је код мене", говори колеги. Гудвин затим излази ван да телефонира. Тада прима позив од полиције да је његова супруга ухапшена и оптужена за ангажовање плаћеног убице с циљем његове ликвидације.
Полиција је ухапсила његову супругу Викторију 6. марта због сумње на два кривична дјела - подстицање на убиство и завјеру за убиство.
Према кривичној пријави, она је наводно сковала завјеру с мушкарцем путем мобилног телефона да њеног мужа "убије трећа страна тако што ће му дати локацију жртве и обезбиједити средства за плаћање убиства". Водитељ је поднио захтјев за развод брака седам дана након Викторијиног хапшења.
Његова супруга се изјаснила кривом и осуђена је на 36-90 мјесеци затвора. У изјави прочитаној током саслушања, извинила се Аарону, рекавши да јој је неизмјерно жао због боли и тјескобе коју му је проузроковала. Додала је да ју је стид и да је разочарана собом.
"Више не могу вјеровати ничему. Плачем сваки дан, осјећам се тако усамљено. Претворила ме је у особу каква никада нисам био“, казао је тада водитељ.
Истражиоци су открили наводну завјеру путем текстуалних порука и Фејсбук порука са затвореником из Флориде. Према полицији, у једној од порука Викториа Гудвин је питала да ли је она лоша особа зато што је одабрала да оконча његово постојање, не развод.
"Нећу гледати ову епизоду јер не желим поново проживјети ту ноћ и шта се догодило прије позива", написао је водитељ у објави.
