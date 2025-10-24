Logo

Француска први пут у историји осудила жену на доживотни затвор

24.10.2025

Фото: Pixabay

Француски суд осудио је Алжирку Дахбију Бенкиред на доживотни затвор без могућности помиловања због силовања, мучења и убиства 12-годишње Лоле Давијет. Ово је први пут у Француској да је жени изречена најстрожија казна.

Бенкиред, која данас има 27 година, ухапшена је недуго након нестанка дјевојчице у сјевероисточном Паризу. Тијело Лоле пронађено је у сандуку у предворју зграде у којој су њени родитељи радили као домари.

Суд је навео "изузетну окрутност злочина" и тужилац је тражио неопозиву доживотну казну због тежине злочина и патње породице жртве. Судски психијатри утврдили су да Бенкиред има психопатске тенденције и да не пати од изљечивог менталног поремећаја.

Током вечери након убиства, оптужена је носила сандук са тијелом дјевојчице и показала апатично понашање, покушавајући чак да прода сандук случајном пролазнику. Неколико сати касније, након што је сестра открила тијело, побјегла је, али је ухапшена сљедећег јутра.

Случај је изазвао жестоку расправу о имиграцији, јер је Бенкиред боравила у Француској без важеће дозволе, али мајка жртве позвала је на одбацивање политичког искориштавања трагедије, пише Индекс.хр.

