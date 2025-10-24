Бански двор у сјају грба Немањића и амблема Републике Српске

Извор:
Поводом 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске, на Банском двору у Бањалуци уприличена је видео пројекција грба Немањића и амблема Српске.
У Банском двору је вечерас одржана свечана академија поводом 34 године Парламента Српске.
Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.
