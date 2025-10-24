Logo

Бански двор у сјају грба Немањића и амблема Републике Српске

Извор:

АТВ

24.10.2025

20:48

Коментари:

0
Бански двор у сјају грба Немањића и амблема Републике Српске
Фото: Предсједник Републике Српске/Дона Катушић

Поводом 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске, на Банском двору у Бањалуци уприличена је видео пројекција грба Немањића и амблема Српске.

У Банском двору је вечерас одржана свечана академија поводом 34 године Парламента Српске.

Саобраћајна несрећа-24102025

Хроника

Несрећа на путу Горажде-Фоча, шест особа примљено у Ургентни центар

Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.

Подијели:

Тагови:

Banski dvor

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Саобраћајна несрећа слупан аутомобил

Хроника

Несрећа на путу Горажде-Фоча, шест особа примљено у Ургентни центар

15 мин

0
Откривено највеће налазиште злата на свијету

Свијет

Откривено највеће налазиште злата на свијету

16 мин

0
bunar

Регион

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

25 мин

0
Пусти снови: Звездано небо

Емисије

Пусти снови: Звездано небо

33 мин

0

Више из рубрике

Треба ли да плаћамо паркинг?

Бања Лука

Треба ли да плаћамо паркинг?

1 ч

1
Нове зоне наплате: Бањалучани ће плаћати паркинг и овдје

Бања Лука

Нове зоне наплате: Бањалучани ће плаћати паркинг и овдје

1 ч

0
Током викенда више дијелова града без струје

Бања Лука

Током викенда више дијелова града без струје

6 ч

0
Крупа на Врбасу уписана је на листу најбољих туристичких села свијета

Бања Лука

Крупа на Врбасу уписана је на листу најбољих туристичких села свијета

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

49

Овај сок штити од 3 веома честе болести

20

48

Бански двор у сјају грба Немањића и амблема Републике Српске

20

39

Несрећа на путу Горажде-Фоча, шест особа примљено у Ургентни центар

20

38

Откривено највеће налазиште злата на свијету

20

29

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner