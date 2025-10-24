Треба ли да плаћамо паркинг?

Аутор:Инес Ђанковић
Да не удара по џепу, можда бисмо се смијали. Марка, двије, пет, седам и тако по хиљаде пута дневно легне на рачун буџета града Бањалука за услуге паркинга које град већ дуже вријеме наплаћује мимо Закона о комуналним услугама. Ко не плати, скидаће с брисача поносни папирић с грбом града да некад на адресу стиже Прекршајни налог Комуналне полиције.
И док град лови у мутном јер грађанима није сасвим јасно да ли треба да плаћају паркинг, Закон о комуналним дјелатностима је јасан: давалац комуналне услуге, гдје се убраја и паркинг, је јавно комунално предузеће или други привредни субјект којем су повјерени послови обављања комуналне дјелатности.
"Одјељење не може да врши наплату", истакао је предсједник Скупштине Града Бањалука Љубо Нинковић
Одјељење о којем говори предсједник Скупштине Града Бањалука Љубо Нинковић, или надлежна организациона јединица, како је наведено одлуком скупштине града о сагласности на цијене по којима се сада наплаћује паркинг, није предузеће које обавља комуналне услуге, а правна гимнастика коју су осмислили градоначелник и Скупштина града да би могли да наплаћују паркинг без предузећа које то може да ради је чисто набијање рогова грађанима, по принципу ако прође-прође.
"Да би било у потпуности легално плаћање паркинга, градоначелник Бањалуке треба да пошаље оснивачке акте за јавно предузеће према Скупштини да бисмо ми то усвојили", додао је Нинковић.
Мјесецима су се градоначелник и скупштинска већина, као и око многих других питања, препуцавали у вези с наплатом паркинга, а након што је Уставни суд у септембру прошле године констатовао да град нелегално наплаћује паркинг. Није сасвим јасно зашто је Скупштина донијела одлуку о сагласности на цијене којом је као легализована наплата паркинга, ако и сам предсједник градског парламента констатује да наплата паркинга није у потпуности легална.
Уколико сте помислили да сте претходном изјавом предсједника Скупштине града још више збуњени у вези с тим да ли треба или не да плаћате паркинг, слиједи изјава градоначелника, из које бисмо да смо тенденциозни могли да закључимо да би град ускоро могао да одлучи да наплаћује и кориштење ваздуха - док Уставни суд не каже другачије.
"Свако је невин док се не докаже другачије. И свака одлука је на снази док Уставни суд или било која друга институција надлежна за то не одлучи другачије. Према томе, ова одлука је на снази, ми по њој вршимо наплату паркинга. И у случају да Уставни суд обори или каже нешто другачије онда можемо коментарисати. Међутим, такве одлуке нема, такве иницијативе нема. И у овом тренутку када говорим за вас нико није послао иницијативу Уставном суду", тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
И док се нико у Бањалуци још није сјетио да поднесе нову апелацију Уставном суду о законитости наплате паркинга, смишљено или не, одлука о наплати важи до краја године, осим ако раније, како је наведено у посљедњој одлуци Скупштине, не наступи оснивање привредног друштва „БЛ паркинг сервис" д.о.о. Бањалука“. Доношење одлуке о наплати паркинга на само четири мјесеца за правнике је трик варијанта, односно незаконито озакоњена одлука.
"Одлука која је сада тренутно на снази коју је донијела Скупштина града је са становишта одлуке законита, јер она није побијана. Ви када ту одлуку побијате И тражите оцјену њене уставности, Уставни суд ће рећи да ли је она уставна или није. Уколико каже да није уставна након 6 мјесеци или годину дана, одлука та свакако не важи. Јер је она одређена роком, дакле на три мјесеца. И ви сте аутоматски то да кажем под наводницима незаконито озаконили одлуку и вршите наплату паркинга", објаснио је адвокат Стојан Вукајловић.
Изгледа да је свима у граду јасно да правно паковање наплате паркинга од 1. септембра до краја године није у складу са законом, јер да посљедња одлука Скупштине рјешава проблем, зашто би град уопште оснивао јавно предузеће које би се бавило наплатом паркинга. У међувремену, грађани су само у септембру добили 1.012 прекршајних налога због неплаћања паркинга.
"У овом тренутку је стварно незгодно било шта рећи у смислу као одређене препоруке грађанима. Мислим да је у овом тренутку најједноставније да се плати тај паркинг, а ваљда ћемо до краја године ријешити и ову правну заврзламу", закључио је предсједник Скупштине Града Бањалука Љубо Нинковић
И док Бањалучани пуне буџет града према савјетима а не према јасним законским рјешењима, град Бањалука рачуна на то да ће грађани лакше платити по неку марку него ићи на суд. Није ово ни прва, а ни једина обавеза према граду за коју су грађани давали паре, а Уставни суд је прогласио нелегалном.
