Крупа на Врбасу уписана је на листу најбољих туристичких села свијета

АТВ

24.10.2025

13:53

Крупа на Врбасу уписана је на листу најбољих туристичких села свијета

ЈУ Туристичка организација града Бање Луке саопштила је да је добила престижно признање за уврштавање нашег бисера, Крупе на Врбасу, на листу Best Tourism Villages (BTV) 2025 коју додјељује UN Tourism (бивши UNWTO).

Награду је на свечаној церемонији додјеле BTV – UN Tourism у кинеском граду Хужоу примила директорица Миња Шурлан. Признање су јој уручили Гао Џенг, министар културе и туризма Народне републике Кине и Зураб Пололикашвили, генерални секретар Уједињених нација за туризам (UN Tourism).

"Ово глобално признање потврђује изузетан туристички потенцијал Крупе на Врбасу и посвећеност одрживом развоју, очувању културне баштине и природних ресурса. Крупа на Врбасу сада је званично дио глобалне мреже најбољих руралних дестинација. Честитамо цијелој заједници и свима који су допринијели овом изванредном успјеху", навели су из Туристичке организације града Бање Луке.

Крупа на Врбасу

