Поскупљују и јаја у Српској: Ево колико ће коштати ова намирница

Живинари у Српској приморани су да подигну цијене конзумних јаја која су тренутно најјефтинија у окружењу, јер, како истичу, тржишни услови и поскупљење сировина за сточну храну више не остављају простора за њихово задржавање на садашњем нивоу.
Иако извоз биљежи раст, произвођачи упозоравају да их на домаћем тржишту притискају ниске откупне вриједности и ограничене марже због чега пословање постаје све теже. Истичу да је упркос повећаној потражњи ова година за живинаре била изазовна, али коректна, те да ће тржиште ускоро само наметнути корекцију цијена.
Предсједник Заједнице живинара Републике Српске и директор фирме "Агрекс" из Доњег Жабара Предраг Миличић каже да ове године има једна необична ствар, а то је да су цијене на домаћем тржишту и даље прилично ниске у односу на окружење, посебно на остатак Европе.
''Велепродајна цијена конзумних јаја у БиХ је и до 15 одсто нижа него у Србији. Традиционално, годинама је ситуација била обрнута, јер су у Србији јаја била јефтинија него код нас. У поређењу са Хрватском, Црном Гором и другим земљама, разлика је још већа'', истакао је Миличић.
Он додаје да је један од разлога за такво стање слаба куповна моћ становништва, али и административно ограничене цијене којима власти настоје да утичу на тржиште.
''Ми, као произвођачи, зависимо од берзанских кретања и потпуно слободног формирања цијена инпута. Док нас притискају да задржимо ниске цијене, тржиште ће, у перспективи, само уравнотежити односе'', нагласио је Миличић.
Према његовим ријечима, извоз се одвија у складу са производним могућностима и не угрожава домаће тржиште.
''Трудимо се да заштитимо домаће тржиште, јер улазимо у период повећане потрошње. Списак земаља у које извозимо све је дужи, тренутно су нам најзначајнији партнери у Италији и Аустрији, док су стални захтјеви присутни и из Хрватске. Проблем је што не производимо довољне количине које би задовољиле њихове потребе'', појашњава Миличић.
Он истиче да је просјечна велепродајна цијена конзумних јаја тренутно од 17 до 18 фенинга по комаду, те да се до краја године може очекивати постепено поскупљење од око десет одсто по кораку.
''Улазимо у јесењи и зимски период када расте потрошња ових производа, па је реално очекивати усклађивање цијена барем са Србијом. Производња је ове године задовољавајућа, јер није било већих поремећаја у цијенама сточне хране, али остаје да видимо шта ће се дешавати са кључним сировинама као што су кукуруз и соја'', нагласио је Миличић.
Слично размишља и власник фирме "Кока продукт" из Љубиња Душан Кољибабић, који каже, да се упркос бројним проблемима, успијевају одржати захваљујући доброј организацији и квалитету производа.
''Највише наших производа завршава на домаћем тржишту, док вишкове пласирамо у Србију, Хрватску и Црну Гору. Међутим, најављено поскупљење сировина, прије свега кукуруза и сунцокрета због суше, ремети наше планове и повећава трошкове'', казао је Кољибабић.
Он додаје да је просјечна цијена конзумних јаја код њих 19 фенинга плус ПДВ, али да упркос потражњи немају услова за проширење производње.
''Без обзира на потражњу, тренутно немамо простора за ширење производње. Она је устаљена, али је ситуација тешка, јер се на тржишту суочавамо с неконтролисаним увозом, који обара цијене и у сегменту меса и пилетине. Код нас, изгледа, свако може све да прода, а домаћи произвођачи највише испаштају'', поручио је Кољибабић.
Према подацима УИО БиХ, домаћи живинари су за девет мјесеци ове године у иностранство пласирали конзумна јаја у вриједности од 14,7 милиона КМ, што је дупло више у односу на исти период лани, када је извоз износио 7,1 милион КМ. Подаци УИО БиХ, такође, показују да је од јануара до краја септембра увезено конзумних јаја у вриједности од 9,947 милиона марака, док је лани у истом периоду вриједност била 6,599 милиона КМ. Највише јаја ове године, као и лани, стигло је Србије, Украјине и Њемачке, преноси Требиње данас.
