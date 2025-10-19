Logo

Цијена рада или цијена понижења

Теодора Беговић

19.10.2025

19:21

Свака рачуница губи смисао y земљи у којој је просјечна корпа далеко од хиљаду и по марака, а минимална плата 900. Људи раде, али да би платили режије, дугове и храну, док достојанство остаје луксуз. У таквој стварности, питање није да ли треба плата да расте, него докле ћемо да трпимо?

"Ја мислим да плате генерално морају да иду горе. Знам колико је то оптерећење, посебно за мале предузетнике. Међутим, ако ћемо се борити против сиве економије, плата дефинитивно мора бити већа, између хиљаду и по и двије. Поготово ако је брачна заједница, онда је то минимум за нормалан живот",

"Знам да су послодавци против тога, али би требало водити рачуна да се ипак повећа плата због сталног раста трошкова живота",

"Нису у складу са животним стандардима. Код нас овдје, мислим да би најмања плата требало да буде барем двије хиљаде",

"Ја не вјерујем да ћемо добити, остаће на хиљаду, али једно хиљаду и по би требао бити минимум", неки су од коментара грађана.

Једни говоре о стабилности буџета, други о преживљавању. Синдикати поручују: ако не дигнемо плате, дигнуће се радници и отићи. Ниједна земља не може опстати ако јој радници бјеже, а они који остају броје сваки фенинг.

"Све плате морају да расту, од најниже која износи 900 КМ, и која се не мијења већ двије године, до плате КВ радника, средње стручне спреме и високе. С тим да ћемо ми апострофирати да највеће повећање буде за раднике КВ и средње стручне спреме јер је таквих радника највише у привреди Републике Српске", рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.

Привредна комора Српске није за повећање. Умјесто о минималној заради, говори се о оптерећењу привреде и издржљивости система. Послодавци истичу да би раст плата морао ДА прати економске показатеље, потрошачке цијене, индустријску производњу и кретање друштвеног производа.

"Ми смо тражили и покренули иницијативу, и надам се да ће у скоријој будућности ићи у процедуру, јесте да се утврди израчунавање оквира за раст и кретање минималне плате. Да се уврсте сви економски параметри који су битни што се тиче минималне плате и стандарда радника. Првенствено, раст потрошачких цијена", рекао је Зоран Шкребић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.

Кад се рад не цијени, држава се полако гаси. Не од криза и санкција, него од празних новчаника и пуних аутобуса који одлазе.

