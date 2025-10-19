Logo

Сутра топлије вријеме уз повремену облачност

19.10.2025

У Републици Српске и Федерацији БиХ сутра ће бити мало топлије и промјенљиво до претежно облачно уз сунчане периоде, углавном на истоку.

У Крајини од послијеподнева почеће да дува умјерен до моменте и појачан југо. Увече и у наредној ноћи облачно су свим крајевима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Ујутро ће бити углавном ведро на истоку и југу, понегдје у вишим предјелима биће и мраза, док се у Крајини и Посавини очекује умјерено до претежно облачно. Око ријека и по котлинама пролазна јутарња магла.

6720871002dc6 Јесен

Друштво

Очекује нас сунчана недјеља: Постепено наоблачење навече

Вјетар слаб до умјерен, увече на југу Крајине и појачан промјенљив или јужних смјерова, у Посавини већи дио дана дуваће слаб сјеверних смјерова вјетар.

Минимална температура ваздуха од један до четири степена Целзијусова, на југу до девет, у вишим предјелима од минус два.

Максимална температура ваздуха од 16 до 20, у вишим предјелима од 12 степени.

Федерални хидрометеоролошки завод наводи да је данас у већем дијелу Српске и ФБиХ било претежно сунчано. Умјерене облачности било је у централним и источним подручјима.

Зима

Друштво

Хладна зима једном у 12 година, а ове године се све поклапа

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Калиновик девет, Чемерно, Хан Пијесак и Кнежево 10, Соколац 11, Гацко, Мркоњић Град, Сребреница, Фоча и Бијељина 14, Ливно, Србац, Рибник, Бањалука и Добој 15, Сански Мост и Тузла 16, Зеница, Вишеград, Приједор и Рудо Нови Град 17, Билећа 19, Требиње 21 и Мостар 22 степена.

