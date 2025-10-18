Већи дио дана промјенљиво до потпуно облачно

Извор:
СРНА
18.10.2025
08:44
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ већи дио дана биће промјенљиво до потпуно облачно с кишом на истоку и југу, а током дана на сјеверу постепено разведравање, уз сунчане периоде.
Увече ће бити претежно облачно и суво.
Вјетар слаб до умјерен, увече на сјеверу и у Херцеговини повремено и појачан сјеверних смјерова.
Максимална температура ваздуха од 11 до 16, на југу до 19, у вишим предјелима у Херцеговини од седам степени Целзијусових.
Из Федералног хидрометеоролошког завода јутрос је претежно облачно вријеме, а понегдје је забиљежена слаба киша.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму