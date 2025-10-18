Logo

Већи дио дана промјенљиво до потпуно облачно

Извор:

СРНА

18.10.2025

08:44

Vremenska prognoza
Фото: Unsplash

У Републици Српској и Федерацији БиХ већи дио дана биће промјенљиво до потпуно облачно с кишом на истоку и југу, а током дана на сјеверу постепено разведравање, уз сунчане периоде.

Увече ће бити претежно облачно и суво.

Вјетар слаб до умјерен, увече на сјеверу и у Херцеговини повремено и појачан сјеверних смјерова.

Максимална температура ваздуха од 11 до 16, на југу до 19, у вишим предјелима у Херцеговини од седам степени Целзијусових.

Из Федералног хидрометеоролошког завода јутрос је претежно облачно вријеме, а понегдје је забиљежена слаба киша.

Тагови:

Вријеме

oblaci

