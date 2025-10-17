Сарајево поново на врху листе најзагађенијих градова на свијету

Извор:
17.10.2025
21:18
Сарајево је већ годинама при самом врху неславне листе – најзагађенијих градова на свијету те се тај проблем провлачи већ годинама без неког ефектног рјешења.
Сарајево је јутрос рангирано као девети најзагађенији велики град на свијету, са индексом квалитета ваздуха (АQИ) од 137.
Овај ниво загађења представља здравствени ризик, посебно за осјетљиве групе, укључујући дјецу, старије особе и оне са постојећим респираторним или кардиоваскуларним обољењима.
Савјетује се грађанима да смање боравак на отвореном и користе пречистаче ваздуха кад год је то могуће.
Према ИQАир овим смјерницама за здравље, у оваквим увјетима препоручује се:
смањење боравка на отвореном, посебно за дјецу, старије особе и особе са респираторним обољењима
затварање прозора како би се смањио улазак загађеног ваздуха у унутрашње просторе
ако је могуће, кориштење заштитних маски приликом изласка на отворено
употреба прочишћивача ваздуха у затвореним просторима како би се смањила концентрација штетних честица.
Тренутно на програму