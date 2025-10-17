Logo

Откривена нова врста леда која настаје на собној температури

Извор:

Индекс

17.10.2025

21:15

Коментари:

0
Откривена нова врста леда која настаје на собној температури
Фото: Pexel/cottonbro studio

Научници су открили нову, двадесет прву фазу леда, названу лед XXI, која се може формирати на собној температури под екстремним притиском. Ово фасцинантно откриће, објављено у часопису Наче Матиријалс, проширује наше разумијевање воде — једне од најраспрострањенијих супстанци на Земљи — и могло би понудити нове увиде у састав удаљених ледених мјесеца, пише Футуризм.

Лед XXI придружује се низу од двадесет других познатих структура леда, од хексагоналних и кубичних до суперионских, какве се могу наћи на плиновитим дивовима попут Нептуна и Урана. Али, за разлику од већине облика леда који настају при високим или ниским температурама, лед XXI формира се на собној температури, али захтијева изузетно специфичне услове – невјероватно висок притисак.

Како је створен?

Откриће је резултат сарадње истраживача из Корејског института за стандарде и науку (KRISS), Европског рендгенског ласера са слободним електронима (XFEL) и Њемачког електронског синкротрона (DESY). Користећи уређај познат као дијамантна ћелија с наковњем, тим је воду изложио притиску од два гигапаскала — што је отприлике 20.000 пута више од атмосферског притиска.

Иако је температура била собна, молекули воде су се под тим притиском збијали у густу кристалну структуру. Цијели процес посматран је помоћу XFEL-а, највећег рендгенског ласера на свијету, који је снимао слике сваке микросекунде. „С јединственим рендгенским импулсима Европског XFEL-а открили смо више путева кристализације у H₂O, која је брзо компримирана и декомпримирана више од 1000 пута користећи динамичку дијамантну ћелију с наковњем“, појаснио је вођа истраживања Геун Ву Ли.

Кључ за разумијевање других свјетова

Научници вјерују да би лед XXI могао бити прелазна фаза између текуће воде и егзотичних облика леда за које се претпоставља да постоје у унутрашњости Сатурновог мјесеца Титана и Јупитеровог Ганимеда. „Брза компресија воде омогућава јој да остане текућа до виших притисака, гдје би се већ требала кристализовати у лед VI“, објаснио је Ли, осврћући се на фазу леда која се повезује с тим небеским тијелима.

Коауторка студије и истраживачица DESY-ја, Рејчел Хасбанд, додала је: „Наша открића сугеришу да би могао постојати већи број високотемпературних метастабилних фаза леда и с њима повезаних прелазних путева, што потенцијално нуди нове увиде у састав ледених мјесеца.“

(Индекс)

Подијели:

Тагови:

led

naučnici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Сутра је Света мученица Харитина: Дјевојке, посебно јој се помолите за мир и заштиту

24 мин

0
Прије 6 година тренирао с Роналдом, пензионисао се с 25 година, а сад ради на грађевини

Фудбал

Прије 6 година тренирао с Роналдом, пензионисао се с 25 година, а сад ради на грађевини

25 мин

0
И Португал забранио ношење бурки

Свијет

И Португал забранио ношење бурки

40 мин

0
Краљу Чарлсу прекипјело: Принц се одрекао свих титула

Свијет

Краљу Чарлсу прекипјело: Принц се одрекао свих титула

44 мин

0

Више из рубрике

Svemir

Наука и технологија

Сунчев систем можда крије не једну, већ две неоткривене планете

7 ч

0
Како добити прецизније информације од АИ система

Наука и технологија

Како добити прецизније информације од АИ система

8 ч

0
Добили смо прву државу која је регулисала АИ четботове

Наука и технологија

Добили смо прву државу која је регулисала АИ четботове

8 ч

0
Кости жене пронађене на Антарктику збуниле научнике

Наука и технологија

Кости жене пронађене на Антарктику збуниле научнике

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

31

Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

21

28

Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

21

19

Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

21

18

Сарајево поново на врху листе најзагађенијих градова на свијету

21

15

Откривена нова врста леда која настаје на собној температури

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner